Straubinger Tagblatt: Arme und reiche Städte

Noch immer halten sich viele Städte und

Gemeinden mehr schlecht als recht mit Kassenkrediten über Wasser. Es

muss sich viel tun. Dazu gehören mehr Effizienz in kommunalen

Betrieben und die Entlastung der Gemeinden von teuren Aufgaben. Die

Autoren der Studie regen an, dass der Bund einen größeren Anteil der

Hartz-IV-Kosten übernimmt. Außerdem muss eine Lösung für die

Altschulden her. Wenn an diesem Mittwoch in Berlin die Ergebnisse der

Regierungskommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ offiziell

vorgestellt werden, sollten die zuständigen Bundesminister Vorschläge

machen, wie sie betroffenen Kommunen langfristig helfen können.

Einmalige Finanzspritzen bringen wenig.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell