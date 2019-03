Straubinger Tagblatt: Aschermittwoch tut sich schwer

Totgesagt wurde der Politische Aschermittwoch

immer wieder. Und auch in diesem Jahr stellen sich die Fragen: Trägt

dieses Format noch? Kann es den extremen Erwartungen der Parteien an

sich selbst überhaupt noch gerecht werden? Und es braucht Themen,

die sich bierzelttauglich zuspitzen lassen. Europa ist da doch etwas

zu sperrig. Und auch die Frage einer Grundrente, mit oder ohne

Bedingung, Sicherheit und Verteidigung, Migration und Integration

oder auch drohende Handelskriege sind zu abstrakt, als dass sie sich

so einfach auf eine flotte Pointe reduzieren ließen. Ja, dieses Mal

hat der Aschermittwoch jedenfalls bei der CSU noch funktioniert. Nur

wie lange noch?

