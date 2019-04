Straubinger Tagblatt: Aufgrund hoher Mieten platzt vielen der kragen

Was es braucht, ist: Bauen, Vorschriften

streichen und Unternehmen dazu bewegen, auch in der Region zu

investieren, um die angespannten Wohnungsmärkte zu entlasten. Und

womöglich mag es auch nötig sein, gegen extreme Mietsteigerungen

gesetzlich vorzugehen. Aber erschwingliche, faire Mieten sollte im

Interesse der Wohnungsbaugesellschaften selbst liegen. Die

Unterschriftensammlung für Enteignungen läuft. Und auch wenn dieses

Unterfangen wenig Aussicht auf Erfolg haben mag, wer weiß, welche

Dämme noch brechen. Es hat sich etwas geändert und viele sind mit

ihrer Geduld am Ende. Schon alleine das hat die Politik auf den Plan

gerufen. Klar ist: So wie jetzt kann es nicht weitergehen.

