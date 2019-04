WAZ: LKA-Bericht: Hamburger Polizeiänderte Fahndungsdatei im Fall Amad A., nicht NRW

Essen. Im Fall des Todes eines unschuldig

inhaftierten Syrers hat das Landeskriminalamt (LKA) eine

nachträgliche Manipulation der Fahndungsdatei durch die

nordrhein-westfälische Polizei ausgeschlossen. Das geht aus einer

technischen Analyse des LKA hervor, die der in Essen erscheinenden

Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe) vorliegt.

Der hellhäutige Syrer Amad A. war nach der Festnahme im Juli 2018 in

Geldern am Niederrhein mit einem dunkelhäutigen Mann aus Mali

verwechselt worden, den die Hamburger Polizei zur Fahndung

ausgeschrieben hatte. Wochenlang saß der 26-Jährige Amad A. in der

Justizvollzugsanstalt Kleve in Haft und kam im September bei einem

Zellenbrand ums Leben. Das WDR-Magazin „Monitor“ hatte zuletzt

berichtet, eine gezielte Manipulation von Datensätzen und damit eine

absichtliche Verwechselung der Männer sei nicht mehr auszuschließen.

Dem neuen LKA-Bericht zufolge wäre es den NRW-Behörden jedoch gar

nicht möglich gewesen, einen vom Landeskriminalamt Hamburg angelegten

Datensatz in der Fahndungsdatei INPOL zu verändern, heißt es in dem

vierseitigen Bericht. Vielmehr sei nun klargestellt, dass eine

Hamburger Polizistin am 9. Juli 2018 um 11.48 Uhr, also drei Tage

nach der Verhaftung von Amad A., die sogenannten Aliaspersonalien in

der Datenbank geändert habe. Warum dies geschah und welche Rolle

dabei die zuvor von der Polizei Kleve übermittelte Anforderung von

Haftunterlagen spielte, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, hieß es

in Sicherheitskreisen. Eine mögliche Theorie, wie es überhaupt zur

Verbindung des Syrers Amad A. mit einem Haftbefehl aus Hamburg kommen

konnte, ergibt sich laut LKA aus dem sogenannten

Kreuztreffervergleich des polizeilichen Auskunftssystems VIVA in NRW.

Dabei werden Namensbestandteile und Aliaspersonalien gesuchter

Personen in zahlreichen Konstellationen ausgeworfen. Möglicherweise

dachte die Klever Polizei bei einem nur flüchtigen Vergleich der

Systeme INPOL und VIVA, der von ihnen festgenommene Amad A. sei der

in Hamburg gesuchte Afrikaner Amedy G. Innenminister Herbert Reul

(CDU) hatte bereits im Herbst 2018 eingeräumt, dass die Polizei Kleve

Vorschriften zum weiteren Foto- und Identitätsabgleich grob

missachtet habe. „Die Trefferergebnisse erfordern unabhängig vom

jeweiligen polizeilichen Auskunftssystem eine kriminalfachliche

Analyse, Bewertung und Schlussfolgerung“, heißt es auch in dem

LKA-Bericht.

