Straubinger Tagblatt: CDU bastelt an ihrem Profil

Also erleben wir womöglich schon bald eine CDU,

die ihre Lust an der politischen Debatte neu entdeckt, ohne dass von

oben verordnet alles mit einem Alternativlos-Basta zugekleistert

wird? Denn das, was der wohl derzeit aussichtsreichste Anwärter auf

die Merkel-Nachfolge, Friedrich Merz, bisher geäußert hat, klingt

ganz ähnlich wie bei Spahn. Auch er wünscht sich ein stärkeres Profil

der CDU.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell