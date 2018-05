Straubinger Tagblatt: Der Balkan muss warten

Niemand muss den Regierungen in Belgrad,

Pristina oder Tirana erklären, dass sie noch nicht beitrittsreif

sind. Aber ohne eine realistische Aussicht auf EU-Mitgliedschaft

fehlen die Entschlossenheit und auch die Bereitschaft, Reformen

anzugehen, die wiederum notwendig bleiben, um eines Tages als

vollwertiges europäisches Mitglied in Brüssel am Tisch zu sitzen.

