Straubinger Tagblatt: Gegen die Diesel-Hysterie

Die Stickoxid-Belastung ist flächendeckend auf

dem Rückzug. Die Luftreinhaltepläne der Kommunen wirken. Wenn auch

noch nicht überall so gut, wie es nötig wäre. Doch die Tendenz

stimmt. Darum ist der Vorstoß Merkels, in Städten, in denen die

Grenzwerte nur geringfügig überschritten werden, Fahrverbote durch

Änderungen im Emissionsschutzgesetz zu verhindern, zu begrüßen und

ein Beitrag gegen die verbreitete Diesel-Hysterie.

