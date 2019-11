Straubinger Tagblatt: Klimapaket – Behutsamer Einstieg beim CO2-Preis

Es ist nicht davon auszugehen, dass es noch wesentliche

Änderungen am Klimapaket geben wird. Man kann das kritisieren und wie die

Menschen, die am Freitag in vielen Städten für mehr Klimaschutz demonstriert

haben, beklagen, Deutschland tue noch längst nicht genug. Doch hätten alle

Länder, die kommende Woche in Madrid bei der Weltklimakonferenz versammelt sind,

schon so viel auf den Weg gebracht, wäre schon eine Menge erreicht. Luft nach

oben gibt es immer. Aber nun ist erst einmal ein behutsamer Einstieg gefunden,

der niemanden überfordert.

