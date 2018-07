Straubinger Tagblatt: Langzeitarbeitslosigkeit – Richtiger Ansatz

Die Pläne von Hubertus Heil für einen sozialen

Arbeitsmarkt mit Zehntausenden mit staatlichen Milliardenzuschüssen

geförderten Jobs setzten also an der richtigen Stelle an. Wie gut sie

in der Praxis funktionieren, muss sich erst zeigen. Das Konzept

scheint aber einige Fehler, die bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

(ABM) früherer Zeiten gemacht wurden, zu umgehen. Peinliche, völlig

sinnfreie Scheinbeschäftigungen soll es nicht geben. In der Umsetzung

und Begleitung wird genau darauf zu achten sein, dass durch die

geförderten Arbeitsplätze keine Dumping-Konkurrenz zu regulären Jobs

entsteht. Und es darf auch keine Nische entstehen, die Menschen dazu

verleitet, sich gar nicht mehr um eine Stelle auf dem echten

Arbeitsmarkt zu bemühen.

