Straubinger Tagblatt: Lösung beim EU-Gipfel in Sicht

US-Zölle gegen Europa und der Nato-Gipfel: Das

sind beides Themen, bei denen die EU-Staats- und Regierungschef fast

schon reflexartig die Reihen gegen den amerikanischen Präsidenten

schließen. Weil eben doch nichts so sehr verbindet wie eine von allen

als Bedrohung empfundene Herausforderung von außen. Ob die

Selbstheilungskräfte der Mitgliedstaaten aber reichen, um über eine

in vielen Punkte unverbindliche Abschlusserklärung hinaus einen

Schulterschluss im Alltag ihres Miteinanders zu schaffen, blieb

zumindest am ersten Tag des Brüsseler Treffens noch offen.

