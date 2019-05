Straubinger Tagblatt:Österreich – Kurz darf sich freuen

Hand aufs Herz: Hätte man Sebastian Kurz nicht

noch bis zur Neuwahl im September in Ruhe weiterarbeiten lassen

können? Ohne eine eigene Mehrheit im Parlament hätte er an der

Regierungsspitze ohnehin keinen weiteren Schaden anrichten, sondern

nur das Land verwalten können. Um noch Gesetze durchzubringen, hätte

er auf die Opposition zugehen müssen, ansonsten wäre er eine lahme

Ente gewesen. Diese Chance hat die SPÖ vertan. Die Sozialdemokraten,

die bei Weitem wichtigste Oppositionspartei, haben es eine Woche nach

dem größten politischen Skandal seit Jahrzehnten im Land nicht

geschafft, auch nur ansatzweise davon zu profitieren. Stattdessen

haben sie bei der Europawahl am Sonntag von niedrigem Niveau aus

nochmals leicht verloren. Jetzt müssen sie sich auch noch vorwerfen

lassen, mit den Rechtsstaatsverächtern von der FPÖ, die im Niedergang

der politischen Kultur eine völlig neue Stufe erreicht haben,

gemeinsame Sache zu machen. Der bei breiten Bevölkerungsschichten

beliebte Kurz, der strahlende Wahlsieger vom Sonntag, kann nun

genüsslich den Märtyrereffekt für den Wahlkampf nützen.

