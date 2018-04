Straubinger Tagblatt: Pestizidzulassung – Offenheit gegen Parolen

Die EU-Kommission musste dringend zeigen, dass

ihnen jene Million Unterzeichner einer Petition gegen Glyphosat

ebenso wenig egal ist wie all jene, die sich in öffentlichen Aktionen

und Kampagnen gegen Pestizide auf den Äckern starkgemacht hatten. Nun

steuert die Behörde also um, will offenlegen, was an Dokumenten,

Erhebungen und Papieren zur Verfügung steht – ausdrücklich auch jene,

die die Unternehmen selbst einreichen. Es stimmt: Der mündige Bürger

nimmt keine Verfügungen von oben mehr hin, wenn er das Gefühl hat,

dass da vielleicht nicht sauber gearbeitet wird. Vor allem nicht beim

Gesundheitsschutz.

