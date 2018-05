Studie: Jede(r) Zweite in NRW fühlt sich ausgebrannt

84 Prozent der Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer in Nordrhein-Westfalen sind gestresst. Hauptgründe

dafür: Ständiger Termindruck, Überstunden und emotionale Belastung.

Jeder Zweite sieht bei sich sogar ein Burn-out-Risiko. Unternehmen

tun noch zu wenig, um das Stresslevel ihrer Angestellten zu

verringern. Dies sind Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der pronova

BKK.

Unternehmen in Nordrhein-Westfalen ist die Gesundheit ihrer

Mitarbeiter eigentlich wichtig. So können 69 Prozent der Angestellten

in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland gesundheitsfördernde

Angebote ihres Arbeitgebers nutzen. Die beziehen sich aber vor allem

auf Prävention konkreter physischer Erkrankungen: Betriebsärztliche

Checks (30 Prozent) und Augenuntersuchungen sind zusammen mit

gesundem Kantinenessen (beide je 24 Prozent) die häufigsten Angebote

für ein gutes Wohlbefinden. Geht es um den Umgang mit Stress

beziehungsweise Burnout-Prävention, ist das Angebot deutlich

geringer. Beratung oder Kurse zur Stressbewältigung bieten nur 14

Prozent an, Burnout-Prävention nur neun Prozent der Firmen in

Nordrhein-Westfalen. Beides hat im Vergleich zum Vorjahr leicht

abgenommen, obwohl das Interesse hoch ist: 60 Prozent der

Beschäftigten in NRW haben laut Umfrage Interesse an Kursen zur

Stressbewältigung sowie Burn-out-Präventionsangeboten. Davon wäre ein

Drittel sogar bereit, etwas dazu zu bezahlen.

„Stress muss nicht immer gleich ein Burn-out-Risiko bedeuten“,

meint Dr. Gerd Herold, Beratungsarzt der pronova BKK. „Doch es ist

nicht von der Hand zu weisen, dass sich der Stress bei vielen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Nordrhein-Westfalen physisch

und psychisch bemerkbar macht.“ Ein Viertel der arbeitenden

Bevölkerung in NRW hat häufig Rückenschmerzen, genauso viele fühlen

sich ständig erschöpft. 20 Prozent klagen über Schlafstörungen, zum

Beispiel wegen zu viel Grübeln über die Arbeit. Dies sind alles

mögliche Burn-Out-Symptome.

Arbeitspensum lässt keine Verschnaufpause zu

Ein weiteres Indiz für die hohe Belastung ist die fehlende

Pausenkultur in nordrhein-westfälischen Büros und Betrieben. 13

Prozent machen nie eine Mittagspause, jeder Zweite unregelmäßig und

an weniger als fünf Tagen die Woche. 31 Prozent sagen von sich

selbst, dass sie durcharbeiten, weil sie sonst ihr Arbeitspensum

nicht schaffen. Und selbst wenn Pausen gemacht werden: 41 Prozent

halten diese extrem kurz mit weniger als 30 Minuten am Tag. Jeder

Dritte geht in seiner Pause parallel Geschäftlichem nach. Jedem

Zweiten gelingt es nicht, in der Pause gesund zu essen –

Schnelligkeit geht vor. Mehr als jeder Vierte beschreibt die

fehlenden oder kurzen Pausen direkt als Grund für sein hohes

Stresslevel. „Die meisten Arbeitgeber wollen gar nicht, dass die

Mitarbeitenden auf Pausen verzichten. Sie unterschätzen aber ihre

Vorbildfunktion. Wenn die Führungskräfte keine Pausenkultur vorleben,

vermitteln sie ihren Mitarbeitern das Gefühl, dass Entspannung

verpönt ist“, so pronova BKK Experte Herold.

Zur Studie

Die Studie „Betriebliches Gesundheitsmanagement 2018“ wurde im

Februar 2018 im Auftrag der pronova BKK im Rahmen einer

Online-Befragung durchgeführt. Dafür wurden bundesweit 1.650

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer repräsentativ befragt, darunter

500 Angestellte in Nordrhein-Westfalen.

Über die pronova BKK

Die pronova BKK ist aus Zusammenschlüssen der

Betriebskrankenkassen namhafter Weltkonzerne wie beispielsweise Ford,

Bayer, BASF und Continental entstanden. Die Kasse ist bundesweit für

alle Interessierten geöffnet. Rund 660.000 Kundinnen und Kunden

schätzen die persönliche Betreuung, den exzellenten Service und die

umfassenden Leistungen. Die pronova BKK ist mit einem dichten

Geschäftsstellennetz an über 60 Kundenservice- und Beratungsstellen

vertreten. Sie zählt zu den fünf größten Betriebskrankenkassen und zu

den größten Krankenkassen in Deutschland. Weitere Informationen unter

www.pronovabkk.de.

