Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Fall Maaßen

Der Komödienstadel – das war mal bayerisches

TV-Theater. Seit der Bundestagswahl vor einem Jahr spielt er in

Berlin als gesamtdeutsche Politshow. In Dauerserie präsentiert von

CDU, CSU und SPD. Die jüngste Posse: die Beförderung von Hans-Georg

Maaßen zum Staatssekretär nach dessen Versagen als

Verfassungsschutzchef. In der Dauerschleife der Koalitionskrisen ist

der Fall Maaßen aber tatsächlich bloß noch eine Peinlichkeit unter

vielen. Zu Recht führen Union und SPD Klage über Kräfte wie die AfD,

die eine andere, eine völkisch definierte Republik wollen. Nur, da

wäre es gerade ihre Pflicht, die Bundesrepublik so hartnäckig wie

seriös zu verteidigen. Dem Berliner Komödienstadel trauen das

offensichtlich immer weniger Bürger zu. Das stärkt die Falschen.

