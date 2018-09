Neue Westfälische (Bielefeld): Studie über Lebenssituation der über 80-Jährigen Handlungsbedarf Lothar Schmalen, Düsseldorf

Über Frauen, und Männer, über Alleinerziehende

und Elternpaare, über Katholiken und Protestanten, über Kinder und

Jugendliche, über Menschen mit und ohne Migrationshintergrund – über

fast alle Bevölkerungsgruppen gibt es längst akribische Studien. Nur

über eine ständig wachsende, viele Millionen umfassende

Bevölkerungsgruppe gab es bislang überhaupt keine wissenschaftliche

Erkenntnis. Die Studie der Universität Köln, ordentlich bezuschusst

vom Land NRW, über die Lebensverhältnisse der über 80-Jährigen in NRW

schließt eine Forschungslücke. Noch liegen nicht alle Ergebnisse vor.

Aber allein schon das, was jetzt bekannt geworden ist, zeigt, dass

für die Bevölkerungsgruppe, die von den Experten als die Hochaltrigen

bezeichnet wird, dringender Handlungsbedarf besteht. Ein Viertel

leidet unter Schmerzen, bei 27 Prozent gibt es Depressionssymptome,

15 Prozent sind armutsgefährdet, die Einsamkeit in den Seniorenheimen

ist größer als in Privatwohnungen – alles Entwicklungen, bei denen

gegengesteuert werden muss. Sozial- und Gesundheitspolitiker täten

gut daran, die Kölner Untersuchung genauestens zu studieren.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell