Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Muttertag

In dieser Krise Mutter minderjähriger Kinder zu sein, das ist wunderbar und schrecklich zugleich. Wunderbar, weil keiner einen von den Zumutungen der Welt so gut ablenken kann wie Kinder. Und schrecklich, weil man sich aufreibt zwischen Kinderbetreuung, -beschulung und Arbeiten. Zwischen der Sorge um die eigene Gesundheit und der Angst um die Folgen monatelangen Daheimsitzens für den Nachwuchs. Vielleicht könnte man es so sagen: In der Krise hat sich dieses Unwohlsein bei vielen Müttern zu einem dauerhaften Übelkeitsgefühl mit Erschöpfungssyndrom ausgewachsen. Es wird sich auch am Muttertag, wenn der Nachwuchs die im Homeschooling gebastelten Geschenke überreicht, nur bedingt legen. Höchste Zeit, dass die Politik gegen diese Mütterkrankheit den Kampf aufnimmt. Luftfilter und genügend Schnelltests für Kitas und Schulen statt Blumen für Mutti – das wäre zum Beispiel ein Anfang.

