Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Streik bei Ryanair

Ausgerechnet Ryanair soll seine Mitarbeiter

besser bezahlen? Für Michael O–Leary, Chef der irischen Fluglinie,

ist das ein Affront. Das Unternehmen zahle doch schon gut, erklärt er

den aufbegehrenden Gewerkschaften. Außerdem hätten die Leute einen

sicheren Arbeitsplatz in einem Unternehmen, das wächst und wächst.

Aber das Geschäftsmodell, welches darauf baut, dass immer mehr

Flugreisende nur auf den Preis schauen und dadurch das Wachstum der

Billigflieger unendlich scheinen lassen, stößt an seine Grenzen. Das

liegt daran, dass auch sogenannte Qualitätsanbieter immer günstigere

Preise auf den Markt werfen. Und es liegt daran, dass der zunehmende

Flugverkehr immer wieder am Himmel für Staus sorgt – was

Billigflieger ebenso trifft wie Passagiere der Lufthansa.

