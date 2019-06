Westfalen-Blatt: Ein Kommentar zur Schadstoffbelastung in deutschen Städten

Die dicke Luft in deutschen Städten ist 2018

offenbar etwas dünner geworden – eine gute Nachricht für Anwohner,

Passanten und auch für Autofahrer. Gerade die Dieselbesitzer müssen

schließlich Fahrverbote fürchten. Abseits der Fortsetzung des

jahrelangen Trends rückläufiger Stickoxidbelastung bleibt die

Aussagekraft der Messergebnisse für 2018 aber in Zweifel zu ziehen.

Genauso wie vielerorts die Position der Messstelle oder der aus den

ermittelten Werten oft erwachsende Aktionismus. Klar ist: Die

ermittelte Schadstoffbelastung stellt immer nur die Lage für einen

begrenzten Bereich und nie ein ganzes Viertel oder gar die Stadt dar.

Dass alleine bei elf der 57 Städte mit Grenzwertüberschreitung 2018

eine andere Messstation den Maximalwert lieferte als 2017, sagt viel.

Und Verkehrsverlagerungen an der einen sorgen stets für höhere Werte

an anderer Stelle. Richtig und wichtig ist, den Ausstoß zu

reduzieren. Dazu braucht es aber Angebote statt Verbote: kostenloser

Nahverkehr, mehr Carsharing, Mietfahrräder, intelligente

Verkehrssysteme, bezahlbare E-Autos. Mit solchen Maßnahmen und mit

der Zeit verflüchtigt sich die dicke Luft in (fast) allen Städten.

