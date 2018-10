Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Landtagswahl in Hessen

Der schwarz-rote Schatten aus Berlin lastete –

was das Abschneiden von Union und SPD angeht – offensichtlich so

schwer auf der hessischen Landtagswahl wie zwei Wochen zuvor auf der

bayerischen. Für die CDU führt kein Weg mehr an einer personellen

Erneuerung an der Spitze vorbei. Wobei ihr das Hessen-Ergebnis

immerhin die Zeit verschaffen dürfte, dies mit Bedacht zu tun. Die

SPD hingegen muss sich, will sie nicht weiter abstürzen, sofort von

der Lebenslüge verabschieden, ihr Trudeln habe wenig mit ihrem Mangel

an Profil und umso mehr mit der unbeliebten großen Koalition im Bund

zu tun. Die SPD verliert in der Opposition, sie verliert in der

Regierung, wie die letzten Wahlen zeigten. Bezeichnend: In der

grün-roten Regierung Baden-Württembergs hat die SPD ihr Ergebnis von

2011 auf 2016 quasi halbiert – ganz ohne schwarz-rote Schatten aus

Berlin.

