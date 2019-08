Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Männerfreundschaft Macron und Trump

Die transatlantischen Beziehungen werden

schwierig bleiben – zu unberechenbar und tagesformabhängig sind die

politischen Reden und das Handeln von US-Präsident Donald Trump. Beim

G-7-Gipfel in Frankreich jedoch ist es Gastgeber Emmanuel Macron

gelungen, einen Draht zu seinem amerikanischen Amtskollegen zu

finden, den Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der ihr eigenen

Nüchternheit so nicht hat. Getragen von dieser höchst ungleichen

Männerfreundschaft hat das Treffen in Biarritz einige Ergebnisse

produziert, mit denen so nicht unbedingt zu rechnen war: Ein neues

Fenster für eine diplomatische Lösung mit dem Iran wurde aufgestoßen.

