Stuttgarter Nachrichten: zu Feiertouristen auf dem Wasen

Die Geschichte des Volksfestes in Stuttgart muss

mehr sein als nur Folklore. Als Kulisse für gigantische Bierzelte und

eine riesige Party braucht es das Volksfest nicht. Warum sollte der

Steuerzahler Hunderte von Polizisten bezahlen, die Arbeit von

Stadtbahnfahrern und Sanitätern? Damit sich manche mit dem Verkauf

von viel Bier eine goldene Nase verdienen? Einige Zeit musste man das

Schlimmste befürchten. Eingeflogene Fernsehsternchen sangen von

„nackten Friseusen“, „Möpsen“ und „Ärschen im Sand“. Man arbeitete am

Ballermann 21, das Niveau war tiefergelegt. Das ist anders geworden.

Es ist ruhiger geworden, in manchen Zelten spielt man wieder

Blasmusik. Tagsüber trifft man auf Senioren und Familien. Sie kommen

zum Essen, zum Karussellfahren – oder nur zum Schauen. Das hat damit

zu tun, dass die Zeit der überbordenden Partys vorbeizugehen

scheint. Es kommt dazu, dass man mit betrunkenen Rabauken nicht genug

verdient.

