Stuttgarter Zeitung: Fall Khashoggi: CDU-Außenpolitiker für Kurswechsel gegenüber Saudi-Arabien in der Rüstungspolitik

Im Fall des mutmaßlich in Istanbul ermordeten

Journalisten Jamal Khashoggi fordert der Obmann der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Auswärtigen Ausschuss, Roderich

Kiesewetter (CDU), von Saudi-Arabien eine „lückenlose Aufklärung“.

„Nach meinem jetzigen Kenntnisstand sind die vielfachen Indizien

gegen das saudi-arabische Königshaus schon erdrückend“, sagte er der

„Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“

(Samstagausgabe). „Sollten sich die Erkenntnisse in dem Fall weiter

verdichten, spreche ich mich für eine europäisch abgestimmte

Korrektur unserer Saudi-Arabien-Politik aus.“ Denn die

Berücksichtigung der Menschenrechtslage „ist in unseren

Exportrichtlinien vorgeschrieben – und der einzige wirkliche Hebel,

der uns als Europäer bleibt, ist wirtschaftlicher Natur“.

Auch rüstungspolitisch dringt der CDU-Außenpolitiker (Wahlkreis

Aalen) auf eine konsequentere Haltung der Bundesregierung: Beim

Waffenexport an die im Jemen-Konflikt unmittelbar beteiligten Akteure

existierten Ausnahmen für bereits erteilte Vorgenehmigungen, wie zum

Beispiel bei acht ungepanzerten Patrouillenbooten. „Unabhängig davon

spreche ich mich klar dafür aus, dass der Bundessicherheitsrat die im

Koalitionsvertrag festgeschriebenen Beschlüsse im

Rüstungsexportbereich zu 100 Prozent umsetzt“, mahnt Kiesewetter die

Einhaltung der sogenannten Jemen-Klausel an, mit der die große

Koalition einen Exportstopp für Länder verhängt hat, die an dem

Bürgerkrieg direkt beteiligt sind.

Das Wirtschaftsministerium hatte zuletzt intern deutlich gemacht,

dass es sich Exportgenehmigungen an Saudi-Arabien und andere Länder

der Jemen-Koalition „im Einzelfall“ weiterhin vorbehält. Wichtig sei

die Art der angefragten Waffen und wozu sie eingesetzt würden.

