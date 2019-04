Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Bluttests auf Trisomie 21

Medizinisch gesehen ist jede Testung, die die

Schwangerschaftsvorsorge sicherer macht, zu begrüßen: Denn so muss

seltener in den Bauch der Schwangeren eingegriffen werden, um etwa

Fruchtwasser oder Nabelschnur zu überprüfen, was das Risiko für eine

Fehlgeburt erhöht. Es wäre daher unfair, diese komplikationslosere

Testung, die derzeit zwischen 130 und 1000 Euro kostet, vom

Geldbeutel der Eltern abhängig zu machen. Ohnehin soll der Test

ausschließlich bei Risikoschwangerschaften und nicht als

Reihenuntersuchung eingesetzt werden. Dass dies schon innerhalb der

ersten drei Monate passieren kann, bietet zudem auch die Chance,

werdende Eltern auf ein Leben mit einem behinderten Kind besser

vorzubereiten. Denn auch wenn oft davon gesprochen wird, dass

Menschen mit Behinderung eine Gesellschaft bereichern: Für betroffene

Eltern ergeben sich nach wie vor soziale und auch ökonomische Hürden

– sei es an ihrem Arbeitsplatz oder aufgrund fehlender Betreuungs-

und Förderangebote für das Kind.

