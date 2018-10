neues deutschland: Kommentar zum Dieselkompromiss: Hilfe für die Konzerne

Fast fühlte sich der Zuhörer der

Bundespressekonferenz am Tag nach der Dieselgipfelnacht wie bei einer

Automobilverkaufsshow. Die von den Koalitionsspitzen gefundene Lösung

biete den Autoherstellern die Chance, die »Zukunft des Diesels zu

sichern«, erklärte ausgerechnet Svenja Schulze. Diesel, von der

SPD-Umweltministerin höchstpersönlich zur Zukunftstechnologie

erklärt. So schön wurde der fossile Brennstoff zuletzt nur von VW

angepriesen, natürlich bevor deren Abgasmanipulation aufflog.

Im Kern besteht der Dieselkompromiss aus einem großen

Konjunkturprogramm für Automobilhersteller – unabhängig davon,

welchen Mist sie vorher angestellt haben. Autobesitzer sollen

verbilligt in neue Autos investieren, so bleibt die Luft rein. Wer

sich das neue Auto überhaupt leisten kann, bleibt ebenso ungewiss wie

der Nutzen für Umwelt und Gesundheit. Weiter geht es damit, dass die

Maßnahmen nur in einer Handvoll »besonders betroffener Städte« mit

hohen Grenzwertüberschreitungen bei der Luftbelastung gelten sollen.

Die anderen Landstriche Deutschlands dürfen sich auch künftig mit

schlechter Luft abfinden. Dass hohe Schadstoffbelastungen frühzeitige

Todesfälle zur Folge haben, blenden die Politiker aus. Ins Bild passt

auch, dass Verkehrsminister Scheuer zur Hardwarenachrüstung wenig

Verbindliches ankündigt.

Die Einigung beim Dieselgipfel ist im Ergebnis nichts weiter als

eine umweltpolitische Farce – und eine Hilfe für die Autoindustrie.

