Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur grünen Wohnungsbaupolitik

Die Grünen in Baden-Württemberg sollten nicht so

tun, als ob mit der Nutzung von innerörtlichen Brachflächen – so sie

verfügbar sind – und mit der Aufstockung von Gebäuden die

Wohnungsnot zu lösen wäre. Dazu braucht es Neubau, und der verlangt

nach Bauland. Schon jetzt wird, wo der Boden knapp ist, verdichtet

gebaut. Besucher vom Land lästern gerne über die „Starenkästen“, in

die sich die Bewohner zwängten. Das ist den Preisen geschuldet und

dem Landschaftsschutz. Tief im Land hingegen sollte es doch möglich

sein, den Menschen beim Bauen und Wohnen den Platz zu geben, den sie

in der Stadt nicht haben.

