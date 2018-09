SÜDWIND unterstützt die neue „Bürgerbewegung Finanzwende e.V.“ – Finanzmärkte wieder in den Dienst der Menschen stellen

Mit der „Bürgerbewegung Finanzwende“ geht heute ein

neues Bündnis mit dem Ziel einer nachhaltigen Finanzwende an den

Start. Eine Finanzwende, die die internationalen Finanzmärkte wieder

in den Dienst der Menschen stellen soll. SÜDWIND unterstützt das

heute in Berlin gegründete Bündnis aus ExpertInnen aus Wirtschaft,

Wissenschaft und Zivilgesellschaft und BürgerInnen mit der Mitarbeit

von SÜDWIND-Finanzexpertin Antje Schneeweiß in deren Aufsichtsrat.

In dieser Woche jährt sich der Konkurs der Bank „Lehman Brothers“

und damit der Beginn der schwersten Finanzmarktkrise seit 1929 zum

zehnten Mal. Seit dieser Krise leben Menschen auf der ganzen Welt

unter dem Eindruck, die Folgen dieser Krise und die mit ihr

eingetretenen Veränderungen bewältigen zu müssen. Kurzfristige

Arbeitsverträge, Arbeitslosigkeit, schlechtere Arbeitsbedingungen und

schwerere Finanzierungsmöglichkeiten für kleine Unternehmen sind

Herausforderungen, mit denen Menschen auf allen Kontinenten zu

kämpfen haben.

Gesprochen wird dabei zumeist nur über Europa und Nordamerika,

doch wie steht es um den Rest der Welt? Wie haben die Länder des

Globalen Südens die Auswirkungen der Finanzkrise verkraftet und sind

die sowieso schon armen Bevölkerungsteile vergessene Leidtragende?

SÜDWIND hat sich in einem aktuellen Projekt beispielhaft mit der

gesellschaftlichen und politischen Situation einiger Länder im

Globalen Süden auseinandergesetzt, um Antworten auf diese Fragen zu

finden. „Mit unserer Arbeit haben wir aufgezeigt, dass unregulierte

Finanzmärkte im Norden die Armutssituation der Menschen im Globalen

Süden erheblich verschärft haben – eine Entwicklung, die für viele

Menschen in diesen Ländern bis heute andauert“ so Antje Schneeweiß.

Und mit diesem Wissen begründet Aufsichtsratsmitglied Antje

Schneeweiß auch ihre Motivation für eine Mitarbeit bei der

„Bürgerbewegung Finanzwende e.V.“. Denn zehn Jahre nach dem Kollaps

von Lehman Brothers sind wieder gravierende Fehlentwicklungen auf den

Finanzmärkten zu beobachten. Erneut führen steigende Zinsen zu

Schieflagen ganzer Volkswirtschaften wie derzeit in Argentinien. Die

Bündelung zivilgesellschaftlicher Kräfte gegen eine Politik, die

Banken rettet und über eine Niedrigzinspolitik Schieflagen erzeugt

und damit Menschen in aller Welt in Bedrängnis bringt, ist dringend

nötig.

Die „Bürgerbewegung Finanzwende“ wird in enger Zusammenarbeit mit

der Brüsseler Organisation „Finance Watch“ eine Lobbyorganisation für

Menschen sein, die den großen Gefahren, die von immer wiederkehrende

Finanzkrisen für unsere Gesellschaft ausgeht, entgegentreten.

Zur Website: https://www.finanzwende.de

Das SÜDWIND-Projekt „10 Jahre Finanzkrise – die Perspektive des

Globalen Südens“ wurde von der Stiftung Umwelt und Entwicklung

Nordrhein-Westfalen, Brot für die Welt und der Evangelischen Kirche

von Westfalen gefördert.

Zur Bestellung/Download Fact Sheets:

https://www.suedwind-institut.de/index.php/de/publikationen-677.html

10 Jahre Finanzkrise: Die Stimmen des Globalen Südens:

https://www.suedwind-institut.de/index.php/de/679.html

