SWR4 Thementag: Allein im Haus / Tipps für ältere Menschen / Donnerstag, 4. Oktober 2018, 6 bis 18 Uhr (FOTO)

Allein im Haus, das sind auch viele ältere Menschen inRheinland-Pfalz. In jungen Jahren wurde ein Haus gekauft und dieKinder kamen. Dann zogen diese weg. Ein Ehepartner starb und einerbleibt allein zurück. SWR4 Rheinland-Pfalz widmet sich dem Thema„Allein im Haus“ am Donnerstag, 4. Oktober 2018, 6 bis 18 Uhr.

Leben in einem Haus mit zu vielen Zimmern und einem viel zu großen

Garten … Irgendwann reicht die Kraft nicht mehr aus, um alles in

Schuss zu halten. Was nun? Das ist das Thema am 4. Oktober 2018 bei

SWR4 Rheinland-Pfalz. Es gibt viele Tipps, wie man möglichst lange im

eigenen Haus bleiben kann. SWR4-Gartenexpertin Heike Boomgaarden

verrät, was zu tun ist, damit die Gartenarbeit leichter wird. Eine

Fachfrau der Verbraucherzentrale berät persönlich am Servicetelefon

01803 929004 von 8:45 bis 10 Uhr (9 Cent pro Minute, Mobilfunk

maximal 42 Cent pro Minute), wie ein Haus barrierefrei umgebaut

werden kann. Eine Seniorin aus Bad Kreuznach teilt ihre Erfahrungen

mit dem Projekt „Wohnen für Hilfe“ mit. Ein junger Mensch kann bei

ihr günstig wohnen und hilft dafür im Haus.

Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742,

bianca.von_der_weiden@SWR.de

Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell