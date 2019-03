TABU – aufklärender Ratgeber, mit dem Sie besser durch–s Leben gehen

Es scheint heutzutage kaum ein Thema mehr Tabu zu sein, vor allem, wenn man sich die Kommentare auf Social Media Seiten anschaut. In unserer weitgehend aufgeklärten Gesellschaft glaubt man, dass so manches Tabuthema von früher heute keines mehr ist. In Wirklichkeit sieht es jedoch ganz anders aus. Es gibt für die meisten Menschen immer noch jede Menge Bereiche, die ihr Schamgefühl oder Ego berühren. Selbst dem Partner gegenüber oder im Gespräch mit einer Person des Vertrauens haben wir Hemmungen diese Dinge anzusprechen, zu erfragen oder zuzugeben. Bestimmte Fragen will man nicht stellen, manche Dinge will man nicht aussprechen und andere Diskussionen sind einfach nur peinlich. Doch warum?

Der Ratgeber „TABU“ von Martin Beisert erläutert in einfacher Sprache die Hintergründe dieser Tabu-Themen. Der Autor will den Lesern Mut machen, durch das offene Gespräch eine positive Änderung herbeizuführen. „TABU“ richtet sich an alle Leser, die sich vor gewissen Themen scheuen und nicht wirklich wissen, warum, ein Muss.

„TABU" von Martin Beisert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-3544-6 zu bestellen.

