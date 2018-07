Terroranschlag gegen religöse Minderheiten der Hindus und Sikhs in Jalalabad Afganistan

Pressemitteilung des Zentralrates der

afghanischen Hindus und Sikhs e.V.

Selbstmord Anschlag in Jalalabad/Afghanistan

Eine kleine religiöse Minderheit der Hindus und Sikhs in

Afghanistan muss nun auch nach der Taliban-Herrschaft in Angst,

Demütigung und unter extremer Diskriminierung leben. Dort finden

nicht einmal die Toten ihre Ruhe, weil eine Kremation nach den

religiösen Ritualen und unter Würde nicht gewährleistet wird.

Kinder dieser religiösen Minderheit können wegen der extremen

Diskriminierung keine öffentlichen Schulen besuchen und bleiben

deshalb von den elementaren Grundrechten, nämlich der Bildung, fern.

Eine breite Schicht dieser Minderheit, die einst eine

wirtschaftliche Säule des Staates war, hat bereits das Land

verlassen. Schätzungsweise leben noch immer ca. 300 Familien

überwiegend in den Großstädten Kabul, Ghazni sowie Jalalabad unter

erbärmlichen Zuständen.

Nun hat der Hass auf die Hindus und Sikhs in Afghanistan den

Terrorismus erreicht! Am 01.07.2018 wurde in Jalalabad, Afghanistan

ein feiger und heimtückischer Terroranschlag gegen die kleine

religiöse Minderheit verübt.

Die islamischen Terroristen platzierten gezielt die Bombe in der

Menschenmenge, um zu verhindern, dass die prominenten Vertreter der

Hindus und Sikhs in Jalalabad die angereiste Regierungsdelegation aus

Kabul besuchen und ihre Anliegen teilen. Bei dem Anschlag kamen 19

Sikhs und ein Hindu ums Leben und über 20 Verletzen.

Dieses Verbrechen gegen die unschuldige Minderheit und die

friedlichen Zivilisten schockiert uns durch seine einzigartige

Brutalität und macht uns fassungslos.

Die Afghan-Hindu und Sikh-Gemeinden auf der ganzen Welt,

verurteilen den Anschlag auf das schärfste und drücken Ihr Mitgefühl

aus.

Wir fordern die afghanische Regierung auf, für eine vollständige

und lückenlose Aufklärung und Bestrafung der Terroristen zu sorgen.

Der afghanische Staat hat bis heute nichts gegen jegliche Formen von

Hass, Diskriminierung und Gewalt gegenüber den Hindus und Sikhs in

Afghan¬istan unternommen. Das muss jetzt aufhören! Die internationale

Staaten-gemeinschaft sollte hier die afghanische Regierung unter

Druck setzen und gegebenfalls dieser Minderheit Schutz gewähren.

Die Probleme dieser kleinen Minderheit werden unter anderem auch

von den internationalen Medien vernachlässigt und nur vereinzelt und

lückenhaft berichtet. Wir appellieren ebenfalls an Medien ihren

Journalismus Pflichten nachzukommen und der Weltöffentlichkeit das

Schicksal dieser kleinen Minderheit zu übermitteln.

