Auch niedrige Stickstoffdioxid-Werte verursachen bis zu 8.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr in Deutschland / „Report Mainz“ über eine unveröffentlichte Studie des Umweltbundesamtes In einer Studie des Umweltbundesamtes, die dem ARD-Politikmagazin „Report Mainz“ exklusiv vorliegt, wurde nach Angaben der Forscher erstmals flächendeckend für Deutschland untersucht, welche gesundheitlichen Schäden durch Stickstoffdioxid verursacht werden können. Die Wissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, dass auch sehr geringe NO2-Konzentrationen, wie in ländlichen Gebieten, gravierende gesundheitliche Folgen haben können – und zwar auch weit […]

Kann der Tourismusboom die Griechen retten? (FOTO) Presseinformation SWR Dokumentation: „betrifft: Griechenland – Armut trotz Tourismusboom“ / Mittwoch, 27. September 2017, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen Über 30 Millionen Urlauber werden in diesem Jahr in Griechenland erwartet, mehr als jemals zuvor. Seit Reiseziele wie die Türkei nicht mehr gefragt sind, kommen die Urlauber in Scharen. Davon profitieren vor allem die Touristik-Konzerne, die Fluglinien […] Weiterlesen …

Krank im Cockpit? Ryanair widerspricht Klage von Pilotenüber schlechte Arbeitsbedingungen / „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ heute, 6.7.2017, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Mehrere Piloten der irischen Billigfluglinie Ryanair klagen gegenüber „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ über schlechte Arbeitsbedingungen. Im Interview mit dem landespolitischen Magazin des SWR Fernsehens sagten die Piloten, dass auf sie Druck ausgeübt worden sei, nicht zu oft krank zu sein. Ein ehemalige Ryanair-Pilot sagte im Gespräch mit „Zur Sache Rheinland-Pfalz“: „Was mir am meisten zu schaffen […] Weiterlesen …

Krank im Cockpit? Ryanair-Piloten klagenüber schlechte Arbeitsbedingungen / „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ am 6.7.2017, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Piloten der irischen Billigfluglinie Ryanair klagen gegenüber „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ über schlechte Arbeitsbedingungen und hohen Druck. Im Interview mit dem landespolitischen Magazin des SWR Fernsehens sagten mehrere Piloten, dass auf sie Druck ausgeübt worden sei, auch zu fliegen, wenn sie krank seien. Viele Piloten arbeiten freiberuflich für Ryanair und bekommen daher, wenn sie krank sind, […] Weiterlesen …

Außenministerium beklagt Einschränkung von Demokratie und Menschenrechten in der Türkei / „Report Mainz“, 4. April 2017, um 21:45 Uhr im Ersten Das Auswärtige Amt beurteilt die Lage von Demokratie und Menschenrechten in der Türkei deutlich kritischer, als die Regierung dies öffentlich einräumt. Das geht aus einem internen Lagebericht des Außenministeriums von Ende Februar 2017 hervor, der dem Magazin „stern“ und dem ARD-Magazin „Report Mainz“ vorliegt und der laut Angaben in dem Papier „ohne Rücksichtnahme auf außenpolitische […] Weiterlesen …

Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Marktcheck“ / Dienstag, 28. März 2017, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen, www.SWR.de/marktcheck (FOTO) Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören: Handwerkerabzocke – wie hausierende „Dachhaie“ abkassieren Sogenannte Dachhaie bieten an der Haustüre Reparaturarbeiten am Dach an. Doch das gepriesene Sonderangebot verursacht häufig hohe Kosten, oft sind die Arbeiten mangelhaft ausgeführt. „Marktcheck“ zeigt das Vorgehen der dubiosen Handwerker. Nepp im Gartencenter – mangelhafte Qualität und schlechte […] Weiterlesen …

Die Retter vom Feldberg / Zwei neue Folgen der SWR-Doku-Serieüber die Bergwacht im Schwarzwald ab 22. März (FOTO) Wie die Bergwacht im Schwarzwald im Winter arbeitet, stand bereits im Fokus einer Doku-Serie des SWR Fernsehens – jetzt werden zwei neue Folgen ausgestrahlt, die den Einsatz der mutigen Helfer im Sommer zeigen. Angst können sich die Retter der Bergwacht nicht leisten. Das ist schlecht für den Job, sagen sie. Denn immer wieder kommt es […] Weiterlesen …

Eine Leiche geht auf Reisen Hamburg, 24.08.2016 – Sommerzeit ist Urlaubszeit. Ein Großteil der Deutschen verbringt die Ferien gerne im Ausland fernab der Heimat – ab in den Flieger und weg. Die Planung für den Urlaub steht, doch leider hat das Schicksal ganz andere Pläne. Das Thema Tod ist noch immer ein Tabu, über das erst gesprochen wird, wenn es […] Weiterlesen …

Nur noch 120 auf der Autobahn? „Pro& Contra“ am Mittwoch, 1. Juni 2016, 22 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO) ACHTUNG – Änderung: Der 1. Juni ist ein MITTWOCH! Zuvor stand versehentlich „Donnerstag“ in der Meldung: Die Frage „Tempolimit 120 auf allen Autobahnen?“ diskutieren Sachverständige und Experten in der Sendung „Pro & Contra“ am 1. Juni ab 22 Uhr live im SWR Fernsehen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können mitdiskutieren und abstimmen. Der Streit um ein […] Weiterlesen …