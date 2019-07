Thomas Jung: „Strafgelder gerecht verteilen!“

Immer öfter verkürzt die Justiz aus

Überlastungsgründen lange Verfahren mit Geldauflagen (4,5 Prozent

aller Ermittlungsverfahren). Gerichte und Staatsanwaltschaften

verhängten insgesamt Auflagen in Höhe von 3.788.900 Euro (Vorjahr:

3,29 Millionen Euro.) Dabei profitieren oft verschiedene

Brandenburger Vereine, während die Opferschutzorganisation „Der Weiße

Ring“ häufig leer ausgeht. Jürgen Lüth, Chef der Organisation in

Brandenburg, beklagt, er werde stiefmütterlich behandelt. Mit etwa

36.000 Euro erhielt der traditionsreiche Verein nicht einmal halb so

viel Geld wie der Verein Opferhilfe mit 82.500 Euro.

Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu: „Wir müssen aufpassen, dass

sich unsere Justiz aus Überlastungsgründen einerseits nicht kaufen

lässt. Sie muss unabhängig bleiben. Andererseits kann es nicht sein,

dass Opferorganisationen sich beklagen, bei der Verteilung der

Geldauflagen benachteiligt zu werden, während Vereine der

Zuwanderer-Hilfe immer öfter kassieren. Es ist geradezu widersinnig,

dass bei einem prozentual sehr hohen Anteil von Zuwanderern unter den

Tatverdächtigen mit den Strafgeldern ausgerechnet diese Gruppe von

einer Geldauflage profitieren kann. Bislang fehlt doch jede

Nachweispflicht, was die Vereine genau mit dem Geld anstellen. Das

muss ausgeschlossen werden. Es soll doch den Opfern zugute kommen,

nicht möglichen Tätern.“

Hintergrund: Richter können bei der Geldverteilung auf eine vom

Oberlandesgericht geführte Liste mit Hunderten potenzieller Empfänger

zurückgreifen, die ihre Gemeinnützigkeit nachweisen müssen.

