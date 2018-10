Thomas Kreuzer als Vorsitzender der CSU-Fraktion bestätigt – Dr. Markus Söder soll Ministerpräsident bleiben, Ilse Aigner soll Landtagspräsidentin werden

Thomas Kreuzer bleibt Vorsitzender der

CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Die neuen und wiedergewählten

Abgeordneten der künftigen Fraktion bestätigten Kreuzer bei ihrer

ersten Zusammenkunft mit großer Mehrheit von 97,5 Prozent (77 von 79

gültigen Stimmen) für zweieinhalb weitere Jahre im Amt. „Durch unsere

langjährige Arbeit und unsere Entscheidungen haben wir dafür gesorgt,

dass Bayern so erfolgreich ist wie kein anderes Bundesland in

Deutschland“, so Kreuzer. „Bayern ist in sehr vielen Bereichen

Spitzenland und zugleich Vorbild. Das soll so bleiben und dafür will

ich mich weiter gemeinsam mit unseren Abgeordneten mit ganzer Kraft

engagieren. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir erneut

entgegengebracht wird.“

Zudem haben die Abgeordneten der künftigen CSU-Landtagsfraktion

weitere wichtige Personalentscheidungen für die neue

Legislaturperiode getroffen. So schlägt die Fraktion einstimmig vor,

Ministerpräsident Dr. Markus Söder erneut zum Ministerpräsidenten zu

wählen. „In den ersten Monaten im Amt hat Markus Söder hervorragende

Arbeit geleistet“, kommentiert Kreuzer. „Der Ministerpräsident hat in

enger Zusammenarbeit mit unserer Fraktion wichtige Weichen gestellt

und unser Land mit vielen sachpolitischen Entscheidungen geprägt. Die

Wähler haben uns nun einen klaren Regierungsauftrag erteilt, dem wir

mit einer stabilen CSU-geführten Regierung nachkommen wollen.“

Als neue Landtagspräsidentin nominierten die Abgeordneten

einstimmig Ilse Aigner. Die Mehrheitsfraktion im Bayerischen Landtag

hat traditionell das Vorschlagsrecht für diesen Posten. Kreuzer: „Mit

Ilse Aigner schlagen wir eine starke Frau und eine der beliebtesten

Politikerinnen Bayerns für das Amt der Landtagspräsidentin vor. Sie

wird das Parlament hervorragend repräsentieren und mit ihrer

verbindlichen Art für klare Strukturen in den Parlamentsabläufen

sorgen. Der bisherigen Landtagspräsidentin Barbara Stamm danke ich

für ihr langjähriges Engagement für Bayern. Sie hat einen sehr großen

Anteil am hohen Ansehen des Landtags.“

Thomas Kreuzer ist seit 24 Jahren Mitglied des Landtags und seit

Oktober 2013 Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag.

Kreuzer (59) wohnt in Kempten im Allgäu und gewann dort bei der

Landtagswahl erneut das Direktmandat.

Pressekontakt:

Franz Stangl

Pressesprecher

Telefon: 089/4126-2496

Telefax: 089/4126-69496

E-Mail : franz.stangl@csu-landtag.de

Sebastian Dorn

Stellv. Pressesprecher

Telefon: 089/4126-2489

Telefax: 089/4126-69489

E-Mail: sebastian.dorn@csu-landtag.de

Andreas Schneider

Stellv. Pressesprecher

Telefon: 089/4126-2452

Telefax: 089/4126-69452

E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.de

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell