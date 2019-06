Thüringerin bpa-Vizepräsidentin / Margit Benkenstein in Berlin ins neue Präsidium gewählt

Zum ersten Mal zieht mit Margit Benkenstein (56)

eine Thüringerin in das Präsidium des Bundesverbandes privater

Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) ein. Benkenstein, Vorsitzende

der bpa-Landesgruppe Thüringen, wurde auf der Mitgliederversammlung

in Berlin als Vizepräsidentin in das höchste Beschlussgremium des bpa

gewählt. Der bpa ist mit mehr als 11.000 Mitgliedseinrichtungen die

größte Interessenvertretung privater Anbieter von ambulanten und

stationären Pflegediensten. Margit Benkenstein betreibt in Gerstungen

das Pflegecentrum Sonnenschein mit ambulanten und stationären

Angeboten.

Margit Benkenstein arbeitete zu DDR-Zeiten unter anderem als

Gemeindeschwester und wagte nach der Wende den Sprung in die

Selbstständigkeit. Ihre Expertise will sie in das bpa Präsidium

einbringen: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Keiner weiß dies

besser als die Familienunternehmen, die sich nach der Wende in den

neuen Bundesländern auf den spannenden Weg der Selbstständigkeit

gemacht haben und Mut, Selbstbewusstsein und Pioniergeist zeigten –

egal ob in der ambulanten oder der stationären Pflege.“

Die Sicherung einer menschlichen und bezahlbaren Pflege bezeichnet

Margit Benkenstein als Daueraufgabe: „Das Aufeinandertreffen

steigender Bedarfe nach Pflege und eines rückläufigen

Arbeitskräfteangebots eröffnet eine Versorgungslücke, die zu

schließen eine der wichtigsten Aufgaben der Gesundheits- und

Pflegepolitik der nächsten Jahre sein muss.“

Die neue bpa-Vizepräsidentin will sich auch auf Bundesebene für

die Umsetzung des Pflegeberufegesetzes, Bürokratieabbau bei der

Einstellung ausländischer Fachkräfte, reibungslose Übergaben von

Unternehmen in die nächste Generation und gute Entlohnung für

Beschäftigte einsetzen. Benkenstein ist zudem Vorstandsmitglied im

Arbeitgeberverband des bpa und hat sich hier für die erfolgreiche

Einführung der tarifähnlichen Arbeitsvertragsrichtlinien in Thüringen

starkgemacht.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)

bildet mit mehr als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

260 in Thüringen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Thomas Engemann, bpa-Landesbeauftragter, Tel.:

0361/653 86 88, www.bpa.de

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell