Tierleid auf Santorin muss beendet werden: Deutsche Biathletin Maren Hammerschmidt setzt Zeichen gegen die Ausbeutung von Eseln und Maultieren als “Taxis” (FOTO)

Die Ausbeutung von Tieren ist alles andere als fair. Ausdiesem Grund unterstützt die bekannte deutsche Biathletin Maren HammerschmidtPETA nun in der Kampagne gegen das Reiten von Eseln und Maultieren auf dergriechischen Urlaubsinsel Santorin. Durch schlecht sitzende und abgenutzteSättel leiden viele der Tiere an schmerzhaften Abschürfungen und Wunden imBauchbereich. Auch das Zaumzeug ist meist ungeeignet, was zu mit Fliegenübersäten Wunden an den Köpfen führt. Während die Tiere in der Mittelmeersonneausharren und auf die nächste Tour warten müssen, verwehren die Halter ihnenselbst essenzielle Dinge wie Wasser, Schatten oder Witterungsschutz. Daherfordert Hammerschmidt alle Touristen auf, sie nicht weiter als “Taxis” zumissbrauchen. Zudem appelliert sie an die griechische Regierung, dem Leidendlich ein Ende zu setzen.

“Die Bilder vom Leid der Esel und Maultiere auf der Urlaubsinsel Santorin lassen

mich nicht mehr los. Diese grausame Tradition muss umgehend beendet werden”, so

Hammerschmidt für PETA. “Ich appelliere an alle Menschen, niemals auf

Touristenattraktionen wie das Esel- und Maultierreiten auf Santorin

reinzufallen, sondern immer auf tierfreundliche Alternativen zu setzen.”

Über Maren Hammerschmidt

Maren Hammerschmidts größten Erfolge sind einmal WM-Gold und einmal Bronze in

der Staffel sowie zweimal EM-Silber und einmal Bronze in der Staffel. Nach einer

schweren Sprunggelenksverletzung in der vergangenen Saison kämpft sie sich

dieses Jahr zurück in den Weltcup.

Sie weist nun öffentlich darauf hin, welchem Leid die Esel und Maultiere auf

Santorin ausgesetzt sind, wenn sie gezwungen werden, Menschen die 500 Stufen

zwischen dem Hafen und der Altstadt von Firá hinauf und hinab zu tragen. Dabei

bezieht sie sich auf den neuesten Augenzeugenbericht von PETA, der zeigt, wie

die Tierführer die Esel und Maultiere mit Peitschen und Stöcken schlagen. In dem

Video ist zudem zu sehen, dass den Tieren Nahrung und Wasser vorenthalten wird

und dass sie in der sengenden Sonne Schwerstarbeit verrichten müssen. Die

Bilder, so Hammerschmidt, verfolgen sie bis heute.

Über das Esel- und Maultierreiten auf Santorin

PETA deckte bereits 2018 die Missstände der vermeintlichen Touristenattraktion

auf. Obwohl der Aufstieg per Seilbahn möglich ist, müssen auch etwa ein Jahr

später noch circa hundert Esel und Maultiere mit Touristen auf ihren Rücken

mehrmals täglich die mehr als 500 Stufen zur Stadt Firá bezwingen. Zwar legte

das zuständige griechische Ministerium eine Gewichtsgrenze fest, doch PETAs neue

Recherche zeigt, dass sich die Eselführer nicht an die Regelung halten und keine

Kontrollen stattfinden. Zudem sind viele Touristen sichtlich mit den Tieren

überfordert: Sie rammen ihnen die Fersen in die Flanken, um sie zum Gehen zu

bewegen, oder ziehen sie die Stufen runter. Auch härtere Strafen und vermehrte

Kontrollen, wie sie der griechische Agrarminister Voridis Ende 2019 ankündigte,

werden nicht zum Erfolg führen, so die Einschätzung von PETA aufgrund der

Erfahrungen der vergangenen Jahre.

Der europaweit renommierte Pferdeexperte und Sachbuchautor Ingolf Bender

verfasste für PETA eine “Tierschutzfachliche Stellungnahme” zu der Problematik;

er kritisiert die durchweg mangelhafte Ausrüstung und bewertet es als “krass

tierschutzwidrig”, die Tiere über mehrere Stunden ohne Nahrung und Wasser

einzusetzen. Im Gegensatz zu Pferden sind Anzeichen für Schmerz, Angst oder

Krankheit bei Eseln nur schwer erkennbar. Sehen sie sich einer potenziellen

Gefahr ausgesetzt, verwurzeln sie ihre Füße am Boden, um die Situation zu

analysieren. Häufig wird dieses Verhalten als “Sturheit” interpretiert, obwohl

Esel in solchen Momenten aller Wahrscheinlichkeit nach schlichtweg Angst

empfinden.

PETAs Motto lautet in Teilen: Tiere sind nicht dazu da, dass sie uns unterhalten

oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich

gegen Speziesismus ein – eine Weltanschauung, die den Menschen als allen anderen

Lebewesen überlegen einstuft.

Maren Hammerschmidt setzt sich gemeinsam mit PETA gegen das Leid der Esel und

Maultiere auf Santorin ein. / © PETA

Das Motiv steht hier zum Download zur Verfügung:

https://peta.pixxio.media/workspace/pixxio/index.php?gs=h3H26259COB9gwJ7z

Weitere Informationen:

www.PETA.de/Santorin-2019

www.PETA.de/Santorin-Esel-Gesetzesaenderung

www.PETA.de/Petition-Santorin-Esel

www.PETA.de/Maren-Hammerschmidt-Santorin

Pressekontakt:

Carolin von Schmude +49 711 860591-528; CarolinVS@peta.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12276/4518488

OTS: PETA Deutschland e.V.

Original-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell