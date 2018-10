Tsunami in Indonesien: terre des hommes ruft zu Spenden auf

Das Kinderhilfswerk terre des hommes ruft zu

Spenden für die Opfer des Tsunami in Indonesien auf. Die sulawesische

terre des hommes-Partnerorganisation PKPA ist auf Nothilfe

spezialisiert und bereits vor Ort aktiv. Sie kümmert sich vor allem

um Kinder, schwangere Frauen und Mütter.

Die indonesische Insel Sulawesi wurde von einem Erdbeben der

Stärke 7,4 getroffen, der anschließende Tsunami richtete verheerenden

Schaden an. Mehr als 1.200 Menschen kamen dabei ums Lebens, viele

werden noch vermisst. 50.000 Menschen haben in Notunterkünften

Zuflucht gefunden.

Um zu verhindern, dass sich Krankheiten ausbreiten, verteilt die

Organisation PKPA in drei Notunterkünften in der Stadt Palu

Hygieneartikel und klärt die Menschen über den Schutz vor

Infektionen, Ansteckungen und grundlegende Hygienemaßnahmen auf. Da

viele Kinder von der Katastrophe traumatisiert sind, werden zudem

Räume eingerichtet, in denen Mädchen und Jungen von Fachkräften

betreut werden. Sie können dort spielen und sich in einer sicheren

Umgebung erholen. In Palu und der Umgebung sind viele Schulgebäude

zerstört. Damit die Kinder keinen längeren Unterrichtsausfall haben,

soll in den Notunterkünften ein Ersatzunterricht für die Kinder

organisiert werden.

terre des hommes hat für diese Maßnahmen in einem ersten Schritt

50.000 Euro zur Verfügung gestellt. Um die Hilfe auszuweiten, bittet

terre des hommes dringend um Spenden.

Spendenkonto

IBAN: DE34 2655 0105 0000 0111 22

BIC: NOLADE22XXX Sparkasse Osnabrück

Stichwort »Tsunami Indonesien«

Pressekontakt:

terre des hommes – Pressestelle

Athanasios Melissis, Tel 0541 / 7101-134, a.melissis@tdh.de

Original-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell