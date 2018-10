Deutsche Umwelthilfe bewertet „Diesel-Konzept“ der Bundesregierung als „Doppelte Nulllösung“ – Merkel erneut vor der Automobilindustrie eingeknickt

Mit beschlossener „Umtauschprämie“ sollen

schmutzige Euro 5 Diesel-Pkw durch ebenfalls schmutzige Euro 6

Diesel-Pkw ausgetauscht werden können – Keine Einigung mit den

Herstellern auf eine verbindliche Hardware-Nachrüstung – Hersteller

weiterhin nicht zur Kostenübernahme bereit, Bundesregierung

„erwartet“ lediglich vom Hersteller die Kostenübernahme – Auch bei

Haftungsfrage knickt die Bundesregierung vor den Dieselkonzernen ein

und befreit diese – Deutsche Umwelthilfe beglückwünscht Andreas

Scheuer, den Vertreter der Automobilindustrie in der Bundesregierung,

für diese grandiose Lobbyleistung – Autoaktien reagieren mit

Gewinnsprung

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert das soeben von der

Bundesregierung vorgestellte, sogenannte „Konzept für saubere Luft“

als „doppelte Nulllösung“ für die Luftreinhaltung und als weiteren

Beleg für die wahren Machtverhältnisse in der Autorepublik

Deutschland. „Drei Jahre warten Millionen unter giftigen

Dieselabgasen leidenden Menschen nun auf das Tätigwerden einer

Bundesregierung, die sich weiter im Würgegriff der Dieselkonzerne

befindet“, so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.

Auch den von Dieselfahrverboten betroffenen elf Millionen

Autohaltern verweigert die Bundesregierung weiterhin eine wirksame

Hilfe. Sie können nicht, wie ursprünglich angekündigt, ihren

Betrugs-Diesel zurückgeben und sich den Kaufpreis beziehungsweise

einen um 20 Prozent erhöhten Zeitwert erstatten lassen. Auch die

sogenannte „Umtauschprämie“ ist ein Muster ohne Wert. Es geht der

Bundesregierung dabei ausdrücklich nicht um saubere Neufahrzeuge. Es

genügt, wenn im Tausch beliebig schmutzige Gebrauchtfahrzeuge

ausgegeben werden. Wichtig scheint nur, dass diese formal – noch –

nicht von Fahrverboten betroffen sind.

Bei der Hardware-Nachrüstung schließlich ist die Bundesregierung

ebenfalls mit allen Forderungen gescheitert. Weder ist die

Automobilindustrie bereit, die Kosten für den Austausch verbindlich

zu übernehmen – die Bundesregierung „erwartet“ dies nur. Auch der

Gewährleistung verweigern sich die für die Betrugs-Diesel

verantwortlichen Hersteller.

„Dieser erneute Kniefall der Bundesregierung macht deutlich, dass

zur Durchsetzung der –Sauberen Luft– in Deutschland die Gerichte die

Entscheidungen treffen müssen. In den verbleibenden zehn Wochen

dieses Jahrs finden Gerichtsentscheidungen zu acht weiteren unter dem

Dieselabgasgift NO2 leidenden Städten statt. Fahrverbote lassen sich

mit dieser doppelten Nulllösung nicht vermeiden“, so Resch.

Die DUH rät vor diesem Hintergrund dringend davon ab, Euro 6

Diesel-Pkw zu kaufen, da der ganz überwiegende Teil dieser Fahrzeuge

ebenfalls illegale Abschalteinrichtungen an Bord hat und im

Durchschnitt die Grenzwerte auf der Straße für Stickstoffoxid (NOx)

um 550 Prozent überschreitet. Die DUH rechnet mit solchen schmutzigen

Euro 6 Diesel-Pkw mit Fahrverboten in den besonders belasteten

Städten ab Herbst 2020.

Völlig absurd ist es, wenige Jahre alte Euro 5 Diesel-Pkw

einzutauschen und diese Fahrzeuge ohne Reparatur der betrügerischen

Abgasreinigung in anderen Orten in Deutschland oder Europa

weiterfahren zu lassen.

