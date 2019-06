ULA-Sprecherausschusstag: Führung im Wandel – Führungskräfte wollen Chancen ergreifen

Der Dachverband der deutschen

Führungskräfteverbände ULA ruft anlässlich des Sprecherausschusstages

in Berlin dazu auf, den Wandel durch die Digitalisierung und

Globalisierung sowie die demographische Entwicklung als Chance zu

sehen. Der Ausgang der Europawahlen aber auch die Demonstrationen der

Fridays for Future-Bewegung zeigen, so ULA-Präsident Dr. Roland

Leroux, der Auftrag an die Politik ist klar:

„Es gilt, industriepolitische Rahmenbedingungen zu schaffen, die

nachhaltiges Wachstum ermöglichen und an gesellschaftlichen

Notwendigkeiten ausgerichtet sind. Die Ausrichtung der Wirtschaft

muss ökologischen, ökonomischen und sozialen Erfordernissen Rechnung

tragen. Fundament dieser drei Säulen müssen eine verlässliche

Klimaschutzpolitik aber eben auch ein zukunftssicheres System der

Altersversorgung, ein wettbewerbsfähiges Steuersystem und

signifikante Investitionen in Forschung, Bildung und Infrastruktur

sein. Um dies erfolgreich umzusetzen, brauchen wir kompetente

Führungskräfte in Politik und Wirtschaft. Dafür setzt sich die ULA

schon seit jeher ein“, so Leroux.

Die Bedeutung eines starken Europas gerade für die junge

Generation steht im Mittelpunkt des begleitenden parlamentarischen

Abends der Führungskräfteverbände. Das traditionell international

ausgerichtete ULA-Frühlingsfest steht in diesem spannungsvollen Jahr

unter Schirmherrschaft der Britischen Botschaft in Deutschland. Der

Verband will hiermit ein Zeichen setzen und auch zukünftig für einen

engen Austausch beider Partner werben.

Unter dem Leitmotto „Führung im Wandel“ kommen führende Vertreter

der leitenden Angestellten der deutschen Wirtschaft auf dem

ULA-Sprecherausschusstag zwei Tage lang zusammen, um zentrale

Zukunftsfragen mit namhaften Vertretern aus Politik, Wirtschaft und

Wissenschaft zu beraten. „Sie alle eint neben ihren politischen

Interessen als Führungskräfte die Frage, was GUTE FÜHRUNG ausmacht“,

so ULA-Präsident Leroux.

Alle Informationen zur Tagung unter: www.sprecherausschusstag.de

Über uns:

Die ULA ist die Vereinigung der deutschen Führungskräfteverbände.

Als Dachverband ist sie das politische Sprachrohr für 70.000

Führungskräfte in Deutschland. Sie vertritt deren Interessen in der

Arbeits-, Steuer-, Sozial- und Bildungspolitik gegenüber Regierung

und Parlament sowohl in Berlin als auch in Brüssel.

