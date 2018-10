ULA: Versprechen halten – Soli vollständig abbauen / Dr. Roland Leroux: Sonderopfer für Leistungsträger entbehren jeder Legitimation

Der Dachverband der deutschen

Führungskräfteverbände ULA begrüßt den Vorstoß von

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für einen

vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlages. In die gleiche

richtige Richtung weist der von der FDP-Bundestagsfraktion

eingebrachte Gesetzentwurf zur vollständigen Aufhebung des

Solidaritätszuschlages ab dem Jahr 2020. Deutschlands Führungskräfte

hatten sich bereits mehrfach gegen die bisherigen Pläne der Großen

Koalition gewandt, entsprechend des Koalitionsvertrages

gutverdienende Bürger von einem Abschmelzen des

Solidaritätszuschlages auszunehmen.

ULA-Präsident Roland Leroux: „Mit dem progressiv verlaufenden

Einkommenssteuertarif verfügt der Fiskus über ein gerechtes und

verfassungsfestes Mittel, um die starken Schultern in unserer

Gesellschaft entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu besteuern.“

Gerade die Leistungsträger und auch die Unternehmen haben die

größten Lasten zur Finanzierung der deutschen Einheit klaglos aus

Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen übernommen. „Diese

Leistungsbereitschaft im Nachhinein zu bestrafen, wäre nicht

vermittelbar. Die aktuellen Vorstöße von CDU und FDP kommen daher zur

richtigen Zeit“, mahnt Leroux.

Die ULA ist die Vereinigung der deutschen Führungskräfteverbände.

Als Dachverband mit sechzehn Mitgliedsverbänden ist sie das

politische Sprachrohr aller Führungskräfte in Deutschland. Sie

vertritt deren Interessen in der Arbeits-, Steuer-, Sozial- und

Bildungspolitik gegenüber Regierung und Parlament sowohl in Berlin

als auch in Brüssel.

