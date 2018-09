Umgang mit Krankenstandsdaten im Unternehmen – ein Blick hinter die Kulissen

Wie teuer werden Krankschreibungen für mein

Unternehmen? Kann man Fehlzeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

vorausberechnen? Die Reduktion von Fehlzeiten ist für viele

Unternehmen noch immer ein wesentlicher Antrieb, sich mit dem Thema

Betriebliches Gesundheitsmanagement zu befassen. Doch in der Praxis

zeigen sich große Wissenslücken und auch Vorurteile was den Umgang

mit Fehlzeiten im Betrieblichen Gesundheitsmanagement betrifft. Die

Erfahrungen der MOOVE GmbH zeigen, dass die Potenziale einer

systematischen Fehlzeitenanalyse kaum genutzt werden.

Die BGM-Experten der MOOVE GmbH sind der Überzeugung, dass: -eine

professionelle Fehlzeitenanalyse Hinweise auf den beeinflussbaren

Teil der Fehlzeiten gibt, -sich der Erfolg des BGM auch anhand der

Fehlzeiten messen lässt, -sich eine Fehlzeitenanalyse auch für eine

prospektive Betrachtung eignet.

Aus diesem Grund startet die MOOVE GmbH neben den Beratungen in

den Unternehmen verschiedene Veranstaltungen und Webinare.

Am 27. September 2018 findet das Webinar „Forcierte

Fehlzeitenanalyse“ von 14 bis 15 Uhr statt. Das Webinar gibt dabei

Hilfestellungen, wie Fehlzeiten richtig analysiert und interpretiert

werden und wie sich daraus passende Maßnahmen ableiten lassen. „Die

Fehlzeitenanalyse erfolgt nur selten wirklich professionell. Sie

gehört zu den am meisten unterschätzten Fertigkeiten der Beratung,

denn nur wenige wissen, wie sich etwa Absentismus von Krankheit

unterscheiden lässt oder wie sich der Anteil der beeinflussbaren

Fehlzeiten bestimmen lässt“, so Dr. Oliver-Timo Henssler, Leiter BGM

Beratung bei der MOOVE GmbH.

Bei der Analyse geht maßgeblich es um drei Aspekte: Die

Basisanalyse, Feinanalyse und Vernetzungskomponente.

Das Webinar gibt Einblicke in folgende Themen: -Bedeutung und

Kosten von Fehlzeiten -Wie sehen die wichtigsten Schritte einer

systematischen Fehlzeitenanalyse aus? -Welcher Anteil der Fehlzeiten

lässt sich überhaupt beeinflussen? -Absentismus oder Krankheit – wie

lässt sich hier unterscheiden? -Lassen sich Fehlzeiten

vorausberechnen?

Ziel der Analyse ist es, Fehlzeiten wirklich zu verstehen und die

passende Strategie zum proaktiven Umgang damit zu finden.

Anmeldung unter: www.my-moove.de/fehlzeitenanalyse Experten: Dr.

Oliver-Timo Henssler und Benjamin Klenke, MOOVE GmbH

Vorankündigung: Am 4. Dezember 2018 findet das erste

BGM-Netzwerktreffen der MOOVE GmbH in Köln statt. Auch hier steht das

Thema Forcierte Fehlzeitenanalyse und deren praktische Anwendung im

Unternehmen im Fokus. Interessierte Unternehmen können sich unter

kontakt@my-moove.de bereits jetzt einen der begrenzten

Teilnehmerplätze sichern.

Über die MOOVE GmbH

Als einer der führenden Anbieter im Betrieblichen

Gesundheitsmanagement setzt die MOOVE GmbH Standards für die

Etablierung individueller Gesundheitslösungen, die Organisationen und

deren Mitarbeitern ein gesundes Leben und Arbeiten ermöglichen. Wir

verstehen uns als Wegbegleiter unserer Kunden und unterstützen

Unternehmen mit individuellen Konzepten bei der Erreichung ihrer

strategischen Gesundheitsziele. Dabei setzen wir auf die intelligente

Vernetzung von erlebbaren Maßnahmen vor Ort mit modernen, digitalen

Tools – ganz nach unserem Unternehmensmotto: LIVE+DIGITAL.

Die MOOVE GmbH gehört zur international agierenden vitagroup AG

und bewegt mit einem bundesweiten Team von über 70

Gesundheitsexperten und mehr als 550 interdisziplinären Spezialisten

täglich tausende Mitarbeiter in Unternehmen aller Größen und

Branchen. Mit über 17 Jahren Erfahrung im BGM-Markt begleiten wir

unsere Kunden Schritt für Schritt auf dem Weg zum gesunden

Unternehmen – von der Bedarfsanalyse, über die Durchführung von

Maßnahmen bis zur Evaluation. Aus unserem breiten Portfolio an

praxiserprobten Gesundheitsmodulen konzipieren wir genau die

BGM-Lösung, die perfekt auf die Unternehmenssituation und die

individuellen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten ist. Mehr

Infos unter www.MY-MOOVE.de

