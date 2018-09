Stuttgarter Zeitung: Die Kapitulation der Bischöfe/Hilft gegen Missbrauch nur ein totaler Umbau der katholischen Kirche?

Den grausigsten Blick in den Abgrund rissen die

Forscher mit ihrem Befund auf, die Missbrauchsquote sei gar nicht

gesunken. Und das, obwohl spätestens seit den Skandalen in den USA

und in Deutschland die Sensibilität gewachsen sein müsste. Die

absoluten Missbrauchszahlen sind offenbar nur zurückgegangen, weil es

weniger Priester gibt. Damit aber wachsen die Belastungen für die

verbleibenden. Man könnte mit strengerer Auswahl die krankhaften

Pädophilen ausfiltern. Aber wer begleitet die Pfarrer, die für acht,

neun Gemeinden gleichzeitig sorgen sollen, dabei an „Macht“ und Amt

zerbrechen, vereinsamen, zu viel trinken? Mit Homosexualität offen

umgehen, verdruckste Strukturen aufbrechen? Auch das empfehlen die

Forscher – wobei sie sagen: Weder Zölibat als solcher noch

Homosexualität sind schuld am Missbrauch. Verlangt wird gereifte

Sexualität – damit nicht durchs Fenster zurückschleicht, was bei der

Haustür hinausgeworfen wurde. Die Opfer hätten Anspruch auf

Gerechtigkeit, sagt Kardinal Marx. Dazu würde gehören, dass nicht nur

Täter, sondern auch Vorgesetzte zur Rechenschaft gezogen werden. In

Chile passiert das. Aber in Deutschland?

