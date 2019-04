UN-Resolution zu sexualisierter Gewalt / DSW: „Ein wichtiger Schritt, um Frauen und Mädchen besser zu schützen.“

Auf deutsche Initiative hat der Sicherheitsrat

der Vereinten Nationen eine Resolution gegen sexualisierte Gewalt in

Konflikten angenommen. Für den Entwurf stimmten in New York 13

Staaten. Russland und China enthielten sich. Mit der Resolution soll

wirksamer und schneller gegen Vergewaltigungen in Kriegen vorgegangen

werden.

„Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Deutschland das Thema

–sexualisierte Gewalt in Konflikten– auf die Agenda des

UN-Sicherheitsrats gesetzt hat. Es ist ein wichtiger Schritt, um

Frauen und Mädchen besser zu schützen. Heute lebt rund eine Milliarde

Menschen in Konfliktgebieten. Dort sind Frauen und Mädchen nach wie

vor schweren Gewalttaten ausgesetzt. Deutschland und die

internationale Gemeinschaft müssen sich dafür einsetzen, dass Opfer

sexualisierter Gewalt besser versorgt werden. Dazu gehört auch der

Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten.“ sagt

Renate Bähr, Geschäftsführerin der DSW.

Über die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ist eine international

tätige Entwicklungsorganisation. Ihr Ziel ist es, zu einer

zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Daher

unterstützt sie junge Menschen dabei, selbstbestimmte Entscheidungen

über ihre Sexualität und Verhütung zu treffen. Gleichzeitig bringt

sie sich auf nationaler und internationaler Ebene in politische

Entscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit, Familienplanung

und Gleichstellung der Geschlechter ein.

Neben ihrem Hauptsitz in Hannover ist die DSW in Äthiopien, Kenia,

Tansania und Uganda sowie mit Verbindungsbüros in Berlin und Brüssel

vertreten.

Pressekontakt:

Dr. Martina Adam

Leiterin Kommunikation

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)

Hindenburgstr. 25 | 30175 Hannover

Telefon: 0511 94373-31 | Fax: 0511 94373-73

E-Mail: martina.adam@dsw.org

Internet: www.dsw.org

Original-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell