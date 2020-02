Und Merkel? / Kommentar von Friedrich Roeingh zur Zukunft der Union

Das Scheitern zu beschreiben ist eine leichte Übung. Auch bei

Annegret Kramp-Karrenbauer. Da sind zunächst ihre eigenen Fehler: Das

Rezo-Debakel, das sehr schnell ihre kommunikativen Schwächen offenlegte. Ihr

Schlingerkurs bei der eigenen Rollenfindung – sich erst ganz der Partei widmen

zu wollen, um dann doch nach dem Verteidigungsministerium zu greifen. Vor allem

ihr wachsender Autoritätsverlust in ihrer Partei, der sie nach dem Orkan in

Thüringen hinwegfegte. Am Ende konnte sie ihre persönliche Würde nur noch mit

dem selbst gewählten Rücktritt retten. Kramp-Karrenbauer aber ist bei Weitem

nicht nur an sich selbst gescheitert. Durch die Wahl eines Nachfolgers sind ja

die Fliehkräfte in der Union noch nicht beseitigt, die nach der SPD auch die

einzig verbliebene Volkspartei zu zerreißen drohen. Und durch die Wahl eines

Nachfolgers ist der Weg ins Kanzleramt noch nicht frei. Das Kanzleramt, das

Angela Merkel scheinbar besetzt hält. Mit ihrem Rücktritt hat AKK der CDU den

größten Dienst erwiesen, den sie zu geben imstande war: Sie hat Merkels Plan für

gescheitert erklärt, Kanzlerschaft und Parteivorsitz zu trennen. Entscheidend

ist weniger, welchen Anteil Merkel am Scheitern ihrer Nachfolgerin hat.

Entscheidend ist, dass auch der Nachfolger Kramp-Karrenbauers nur eine Chance

haben wird, wenn Merkel das Kanzleramt räumt. Die Kanzlerin ist ihren Rückzug

ihrer Partei und damit ihrem Land jetzt schuldig. Auch um den Preis des Platzens

der Koalition mit der SPD, auch um den Preis von Neuwahlen – allen europäischen

Zwängen zum Trotz. Und nicht trotz, sondern auch wegen Merkels wieder steigender

Beliebtheitswerte, die sich von denen ihrer Partei immer weiter entkoppeln. Ohne

eine Auflösung des anhaltenden politischen Machtvakuums in Berlin wird niemand

die einzige verbliebene staatstragende Partei wieder auf einen grünen Zweig

bringen. Auch wenn das scheinbar Undenkbare eintritt, ist die Union vor ihrem

Zerfall noch nicht gerettet. Wer CDU und CSU als Sammlungsbewegung der

bürgerlichen Mitte erhalten will, muss die liberale und plurale Demokratie

wehrhafter machen. Wehrhafter im Sinne Angela Merkels gegen Nationalisten,

Rassisten und Taschenspieler, die längst dabei sind, die Demokratie mit ihren

eigenen Mitteln auszuhöhlen. Und wehrhafter gegen Bindungslosigkeit,

Werteverfall und Beliebigkeit. Entwicklungen, die konservative Wählerschichten

heimatlos gemacht haben. Ausgerechnet Markus Söder scheint dies erkannt zu

haben. Ausgerechnet Söder, dem der Rückzug der CDU-Vorsitzenden den Griff nach

der Macht verwehrt. Vielleicht ist wenigstens das in dieser für die Union mehr

als bedrohlichen Lage eine glückliche Fügung. Wer sollte die Nachfolge Merkels

denn besser moderieren können, wenn nicht der Vorsitzende der weniger

ausgezehrten Schwesterpartei, der seine Lektion nach dem Irrlichtern seines

Vorgängers schon gelernt hat? Und der den Kontrahenten Friedrich Merz, Armin

Laschet und Jens Spahn vorleben kann, dass das Verfolgen eigener Machtgelüste

allein kein Garant für gedeihliche Führung und das Zusammenführen

gegensätzlicher Positionen ist.

