Kramp-Karrenbauer zieht sich aus CDU-Spitze zurück. Existenzkrise Thomas Seim

Und wieder erschüttert eine politische Figur aus dem kleinen

Saarland die Republik – nach Oskar Lafontaine 1999. Dieses Mal stürzt der

Rückzug die andere große Volkspartei CDU in eine Krise. Mit dem Verzicht der

noch amtierenden Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf die

Kanzlerkandidatur ist das Amt der Vorsitzenden de facto bereits ebenfalls

ausgelaufen, auch wenn sie bis zu einem Parteitag im Amt bleiben will, der die

Kanzlerkandidatur und den Vorsitz wieder in eine Hand legen soll. Anders als bei

dem SPD-Machtkampf zwischen Lafontaine und dem Kanzler Gerhard Schröder

allerdings hat die Union nun ein doppeltes Führungsproblem: Nicht nur die

Parteivorsitzende steht ihr nicht mehr als starke politische Leitfigur zur

Verfügung. Auch die Bundeskanzlerin ist auf dem Weg aus dem Amt und kann eine

tragfähige politische Vision für eine auf die Zukunft gerichtete Politik kaum

noch glaubhaft darstellen. Die Suche nach einer personellen Perspektive macht

das nicht leichter. Mal abgesehen von der etwas exzentrischen Idee, dass die nun

abtretende Parteichefin AKK als weiter im Amt befindliche

Verteidigungsministerin in einem Kabinett Merkel tatsächlich noch die Auswahl

des künftigen Kanzlerkandidaten bzw Parteivorsitzenden vorbereiten will: Wie

genau soll diese neue Führungsfigur eigentlich die Zeit bis zur nächsten

Bundestagswahl hinter einer Kanzlerin Merkel gestalten, wenn sie nicht wieder

von Merkels Gnaden ist? Und wieso sollte das besser oder anders laufen als bei

AKK bisher? Der neue Kanzlerkandidat wird ja sogar bei einem Rückzug der

amtierenden Kanzlerin Angela Merkel nicht als Nachfolger ins Amt kommen. Denn

die SPD wird ihrem Koalitionspartner nicht dabei helfen, einem anderen Politiker

einen Amtsvorteil zu verschaffen. Die Grünen stehen auch nicht zur Verfügung,

weil sie auf Neuwahlen setzen und nicht etwa in eine Jamaika-Koalition gehen

werden. Mit der FDP allein reicht es nicht für eine alternative Mehrheit. Und

die Frage einer Akzeptanz von AfD-Stimmen würde – gerade nach den Vorgängen in

Thüringen – diese große alte Volkspartei vollends spalten. Ein neuer CDU-Chef

und Kanzlerkandidat müsste also wie AKK aus dem “Off” den Wahlkampf ums

Kanzleramt führen. Das gilt selbst dann, wenn Merkel den Weg freimachte und

zurückträte – bis zur Wahl eines Nachfolgers bliebe sie als Kanzlerin ja

geschäftsführend im Amt. Warum also sollten Armin Laschet, Friedrich Merz oder

auch Jens Spahn dies anstreben? Welche Chance hätten sie, ihr Schicksal anders

zu gestalten als das ihrer Vorgängerin? Bei der Pressekonferenz zu ihrem

Rücktritt erklärte AKK, die offene Frage an der Spitze der CDU schwäche die

Partei. Es gebe starke Fliehkräfte, die eine starke Führung brauchen. So ist es

wohl. Aber eine starke Führung ist derzeit für die Nachfolge nirgendwo sichtbar.

Im Grundsatz sind die Kandidaten, die in Frage kommen, die der letzten

Wahlentscheidung für AKK: Den alten Friedrich Merz, der gern möchte, will

niemand aus der CDU-Führung. Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident, müsste

nun deutlich machen, dass er das Führungs-Gen auch auf der nächst-höheren

Führungsebene besitzt. Den Beleg ist er zuletzt schuldig geblieben. Bleibt dies

so, spricht vieles für Jens Spahn. Allerdings sind die Widerstände und

Vorbehalte gegen den ehrgeizigen jungen Mann aus dem Münsterland in der alten

Macht-CDU nach wie vor sehr groß. Die CDU ist in einer echten Existenzkrise, die

täglich größer wird. Bislang konnte man sicher sein, dass sie nicht zerfällt,

weil der Wille zur Macht sie stets zusammenhielt. Seit dieser Woche muss man an

diesen Automatismus ein Fragezeichen machen.

