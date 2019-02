Verfassungsschutz darf AfD nicht mehr als Prüffall bezeichnen

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die

Alternative für Deutschland (AfD) am 15. Januar 2019 öffentlich als

„Prüffall“ bezeichnet. Die Aufforderung der AfD, dies zukünftig zu

unterlassen, wurde mit einem lapidaren Schreiben zurückgewiesen. Auf

Antrag der AfD hat das Verwaltungsgericht Köln nunmehr dem Amt mit

heutigem Beschluss weitere Mitteilungen dieser Art untersagt. Für

jeden Fall der Zuwiderhandlung wird ein Ordnungsgeld von bis zu 10

000 Euro angedroht. Das Gericht folgt der AfD dabei in allen

wesentlichen Punkten und bewertet das Vorgehen der Behörde als

rechtswidrigen Eingriff in die Rechte der Partei.

AfD-Bundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen zum Beschluss des

Verwaltungsgerichts Köln: „Die Entscheidung belegt eindrucksvoll,

dass das Vorgehen des Bundesamtes für Verfassungsschutzes und

insbesondere seines Präsidenten Haldenwang nicht im Einklang mit den

Prinzipien des Rechtsstaates ist. Damit ist die politisch motivierte

Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes gegen die Alternative

für Deutschland vorerst gescheitert.“

„Es ist in höchstem Maße alarmierend, dass das Bundesamt als Hüter

der Verfassung selbst das geltende Recht bricht“, sagte Roland

Hartwig, Leiter der vom Bundesvorstand eingesetzten Arbeitsgruppe

„Verfassungsschutz“. „Herrn Haldenwang hätte dies klar sein müssen.

Offensichtlich war der politische Druck aber zu stark. Dies hat das

Verwaltungsgericht Köln jetzt erfreulicherweise korrigiert.“

