Vertex Foundation unterstützt Tafel Deutschland in Corona-Krise

Die Vertex Foundation, eine gemeinnützige Stiftung, unterstützt Tafel Deutschland in der Corona-Krise mit einer Spende in Höhe von 50.000 Euro. Das gab Vertex Pharmaceuticals Incorporated bekannt. Tafel Deutschland ist der Dachverband von mehr als 940 Tafeln hierzulande. Sie versorgen Bedürftige unter anderem mit Lebensmitteln und Kleidung.

Die Arbeit gemeinnütziger Organisationen mit direktem Kontakt zu Hilfsbedürftigen ist durch die Corona-Krise besonders beeinträchtigt. Einerseits müssen zunehmend mehr Menschen die Unterstützung der Tafeln in Anspruch nehmen. Anderseits haben die Tafeln selbst derzeit mit Corona-bedingten Herausforderungen zu kämpfen: logistische Probleme, zurückgehende Lebensmittelspenden und ehrenamtliche Helfer, die aufgrund eines erhöhten gesundheitlichen Risikos zeitweise nicht für die Tafeln tätig sein können. Trotzdem arbeiten die Tafeln unermüdlich weiter, um jene 1,6 Millionen Menschen in Deutschland mit Lebensmitteln zu versorgen, die sie besonders dringend benötigen.

Die Spende soll den Tafeln helfen, unter den besonderen Bedingungen der Pandemie die Versorgung betroffener Menschen sicherzustellen, beispielsweise durch die Realisierung von Lieferangeboten an die Haustür und durch die Gestaltung kontaktloser Warenausgaben. Sie ist Teil eines Unterstützungspaketes im Wert von insgesamt 5 Millionen US-Dollar, mit dem die Vertex Foundation weltweit zur Bewältigung der Pandemie beitragen möchte. Zu den Maßnahmen gehört auch, die Spenden von Vertex-Mitarbeitern an sozial-gemeinnützige Organisationen zu verdoppeln. Mit den Mitteln der Stiftung werden weltweit Organisationen unterstützt, die im jeweiligen lokalen Umfeld der Vertex-Mitarbeiter Nothilfe und Beistand leisten. Der Fokus liegt auf der Bereitstellung von medizinischer Versorgung und Hilfsgütern sowie auf der Unterstützung gefährdeter Bevölkerungsgruppen.

“Im Namen des ganzen Tafel-Netzwerks danke ich Vertex Pharmaceuticals für die großzügige Spende. Dank dieser Unterstützung können wir auch weiterhin Lebensmittel retten und gleichzeitig Menschen helfen, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Die Ärmsten sind von der Corona-Krise unverhältnismäßig stark betroffen und leider sehen wir bereits viele neue Gesichter an unseren Essensausgabestellen, denen wir ebenfalls sehr gerne helfen möchten”, sagt Jochen Brühl, Vorsitzender von Tafel Deutschland.

“Die Tafel leistet einen unverzichtbaren Beitrag für Menschen in Not. Gerade jetzt ist es wichtig, dass diese wichtige Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen aufrechterhalten wird. Gleichzeitig möchten wir die Tafel-Nutzer wie auch die Ehrenamtlichen geschützt wissen. Es ist uns deshalb ein besonderes Anliegen, über die Vertex Foundation alternative, kontaktlose Lieferwege der Tafel Deutschland unterstützen zu können”, so Andreas Kopp, General Manager von Vertex Pharmaceuticals (Germany).

Über Tafel Deutschland e.V.

Tafel Deutschland e.V. ist der Dachverband der 949 gemeinnützigen Tafeln, in denen sich mehr als 60.000 Freiwillige mit jährlich rund 20 Millionen Stunden Arbeitszeit engagieren. Ziel der Organisation ist es, die Verschwendung von Lebensmitteln in Deutschland zu reduzieren, in dem diese an sozial und finanziell benachteiligte Menschen verteilt werden. Zu dieser Bevölkerungsgruppe gehören rund 1,6 Millionen Menschen, darunter rund eine halbe Million Kinder und Jugendliche.

Besuchen Sie http://www.tafel.de und erfahren Sie mehr.

Über die Vertex Foundation

Die Vertex Foundation wurde 2017 als gemeinnützige Stiftung gegründet. Sie fördert Bildungs-, Innovations- und Gesundheitsprogramme, um das Leben von Menschen mit schweren Krankheiten zu verbessern. Als nachhaltige Finanzierungsquelle für wohltätige Zwecke ist sie ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Engagements von Vertex Pharmaceuticals.

Über Vertex

Vertex ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das in wissenschaftliche Innovation investiert, um transformative Arzneimittel für Menschen mit schweren Krankheiten zu entwickeln. Das Unternehmen verfügt über mehrere zugelassene Medikamente zur Behandlung des zugrundeliegenden Proteindefekts der Cystischen Fibrose (Mukoviszidose), einer seltenen, lebensbedrohlichen, genetisch bedingten Erkrankung, und unterhält mehrere laufende klinische Forschungsprogramme zur Cystischen Fibrose. Über die Cystische Fibrose hinaus verfügt Vertex über eine solide Pipeline niedermolekularer Prüfmedikamente zur Behandlung anderer schwerer Krankheiten, bei denen das Unternehmen ein tiefes Verständnis der kausalen Humanbiologie hat, einschließlich Schmerz, Alpha-1-Antitrypsinmangel und APOL1-vermittelter Nierenerkrankungen. Darüber hinaus verfügt Vertex über eine schnell wachsende Pipeline von Gen- und Zelltherapien für Krankheiten wie Sichelzellanämie, ß-Thalassämie, Muskeldystrophie Duchenne und Diabetes mellitus Typ 1.

Vertex wurde 1989 in Cambridge/Massachusetts gegründet, hat heute seinen globalen Hauptsitz im Bostoner Innovation District und seinen internationalen Hauptsitz in London, UK. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Forschungs- und Entwicklungsstandorte sowie Handelsniederlassungen in Nordamerika, Europa, Australien und Lateinamerika.

Vertex wird immer wieder als einer der besten Arbeitgeber der Branche ausgezeichnet, darunter zehn Jahre in Folge auf der Top-Arbeitgeberliste des Wissenschaftsmagazins Science und in den Top 5 der Forbes-Liste der besten Arbeitgeber für Diversität 2019.

