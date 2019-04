„Vertrauen in die Demokratie stärken“/ Deutsche Bischofskonferenz und Rat der EKD veröffentlichen Gemeinsames Wort

Die Deutsche Bischofskonferenz und die

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) haben am 11. April 2019 ein

Gemeinsames Wort mit dem Titel „Vertrauen in die Demokratie stärken“

veröffentlicht. Das Gemeinsame Wort steht auf der Grundlage und in

der Nachfolge des Gemeinsamen Wortes „Demokratie braucht Tugenden“

aus dem Jahr 2006.

Der Text thematisiert die Gefahr einer Vertrauenskrise der

Demokratie in Deutschland und Europa und richtet sich gegen ein

Erstarken populistischer sowie anti-demokratischer Kräfte. Ziel des

Textes ist es, wahrgenommene Probleme anzusprechen und zugleich

deutlich zu machen, dass die Kirchen bereit sind, an Lösungen dieser

Herausforderungen mitzuwirken. Das Selbstverständnis der Kirchen, zu

dem auch der Auftrag gehört, sich in und für die Gesellschaft zu

engagieren, ist der Antrieb für die in dem Gemeinsamen Wort

angestellten Überlegungen zum politisch notwendigen Handeln.

Der Vorsitzende der Kommission für gesellschaftliche und soziale

Fragen der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Franz-Josef Overbeck

(Essen), verwies darauf, dass Vertrauen in die Demokratie nichts

Selbstverständliches sei. Er betonte: „Es braucht die Einhaltung

ungeschriebener Voraussetzungen der Demokratie in Form einer

demokratischen Sittlichkeit. Dies umfasst wesentlich den Respekt des

jeweils anderen, die Anerkennung demokratischer Spielregeln, eine

Bereitschaft zum Kompromiss sowie die Akzeptanz von

Mehrheitsentscheidungen, selbst wenn man anderer Meinung ist.“ Wer

verantwortlich handle, so Bischof Overbeck, stärke Vertrauen. Dies

gelte sowohl im nationalen als auch im europäischen Kontext: „Wir

Kirchen in Deutschland stehen ein für ein multilaterales, subsidiär

geordnetes Europa, das solidarisch auf den Ausgleich der

verschiedenen Interessen hinwirkt. Wir verstehen Europa nicht nur als

Union von Staaten oder als wirtschaftliche Kooperation von

Unternehmen. Vielmehr ist das Friedensprojekt Europa für uns eine

Union der Bürgerinnen und Bürger, die für unser gemeinsames

europäisches Haus Verantwortung übernehmen.“

Der Vorsitzende der Kammer für Öffentliche Verantwortung der EKD,

Reiner Anselm (München), betonte, dass die Kirchen zu einer

lebendigen Demokratie beitragen möchten. „Wir sehen eine wichtige

Aufgabe als Kirchen darin, für eine vitale Kultur des Christentums

und einen lebendigen Glauben als Stützen der Demokratie zu werben.

Die Botschaft von der Versöhnung motiviert dazu, einander als

Gleichberechtigte anzuerkennen und immer wieder nach Kompromissen zu

suchen. Wir sind überzeugt, dass eine lebendige Glaubenspraxis auch

maßgeblich dazu beiträgt, die Demokratie als Ordnung der Freiheit

lebendig bleiben zu lassen.“ Anselm erläuterte die Genese des Textes.

Insbesondere werden vier Themenkreise berücksichtigt, die

Herausforderungen für den demokratischen Konsens in unserer

Gesellschaft bzw. für die demokratischen Prozesse und Institutionen

darstellen: (1) Globalisierung, (2) wirtschaftliche Ungleichheit, (3)

Migration und (4) Digitalisierung. Im Hinblick auf die vielfältigen

politischen Herausforderungen in Deutschland und Europa bekennen sich

die beiden Kirchen ausdrücklich zu ihrer Mitverantwortung für unsere

Demokratie als politische Lebensform der Freiheit.

Zum Hintergrund:

Anfang 2017 haben die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der

EKD die Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen und die

Kammer für Öffentliche Verantwortung beauftragt, zehn Jahre nach dem

Erscheinen des Gemeinsamen Wortes „Demokratie braucht Tugenden“ ein

neues Gemeinsames Wort zur Demokratie zu erstellen. Eine Ökumenische

Arbeitsgruppe aus 14 Experten hat unter der Leitung der Vorsitzenden

von Kommission und Kammer, Bischof Franz-Josef Overbeck und Reiner

Anselm den Text erarbeitet. Der Ständige Rat der Deutschen

Bischofskonferenz und der Rat der EKD haben den Text Anfang 2019

verabschiedet.

