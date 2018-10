Stottern und Schule / Neue Website geht zum Welttag des Stotterns online (FOTO)

Jonas sitzt angespannt in der Klasse und zählt. Noch sieben sind vorihm, dann ist er an der Reihe mit Vorlesen. Genau an dem Absatz, dermit heute beginnt. Wörter mit h wollen bei ihm einfach nichtrauskommen. Er überlegt schnell zur Toilette zu flüchten… So wieJonas ergeht es vielen stotternden Kindern in der Schule. Aus Angsthängen zu bleiben, vermeiden sie es im Unterricht zu sprechen.Schlechte mündliche Noten sind mitunter die Folge. Das müsste nichtsein, denn Stotternde haben Anspruch auf einen Nachteilsausgleich.Häufig ist dies jedoch unbekannt und die Umsetzung unklar. Auf derneuen Website www.stottern-und-schule.de finden Eltern, Schülerinnenund Schüler sowie Lehrkräfte ab sofort schnell und kompakt allewichtigen Informationen und erhalten Tipps, die den Schulalltagerleichtern. Die Seite startet zum Welttag des Stotterns am 22.Oktober.

Für viele stotternde Kinder und Jugendliche ist die Schulzeit

belastend. Sie schämen sich für ihr unflüssiges Sprechen und fürchten

negative Reaktionen darauf. Oder sie stehen wie Jonas unter Druck,

weil sie ihr Stottern ständig verstecken. „Stotternde bleiben oftmals

im Unterricht unerkannt und werden dadurch falsch eingeschätzt,“ weiß

Martina Wiesmann, stellvertretende Vorsitzende der Bundesvereinigung

Stottern & Selbsthilfe e.V. (BVSS). „Auch wenn Inklusion in aller

Munde ist, besteht an Schulen noch ein großer Aufklärungsbedarf, was

die Sprechbehinderung Stottern angeht,“ so Wiesmann weiter. Um diese

Informationslücke zu schließen hat der Selbsthilfeverein eine eigene

Internetseite zu Stottern und Schule entwickelt. Die neue Website

geht zum diesjährigen Welttag des Stotterns am 22. Oktober online.

Der Tag wird jedes Jahr von Betroffenen, Selbsthilfegruppen und

Fachverbänden genutzt, um auf die Situation stotternder Menschen

aufmerksam zu machen.

Die Homepage www.stottern-und-schule.de richtet sich an alle

Beteiligten: Stotternde Schülerinnen und Schüler sehen, dass sie

nicht allein sind und erhalten praktische Tipps, um in der Schule

klarzukommen. Eltern erfahren, was sie tun können, um ihr Kind in der

Schule zu unterstützen. Und Lehrkräfte finden auf der Seite

praxisnahe Anregungen für den Umgang mit stotternden Kindern in ihrer

Klasse. Die BVSS klärt auf der Homepage auch darüber auf, dass

Stottern eine anerkannte Sprechbehinderung ist und Betroffene daher

das Recht auf Nachteilsausgleich haben. Konkrete Lösungen und

Maßnahmen, wie eine faire mündliche Benotung für Stotternde im

Unterricht aussehen kann, liefert die Seite gleich mit.

„Wir sind dankbar, dass uns Aktion Mensch durch ihre Förderung den

Aufbau der neuen Website ermöglicht hat und dadurch nun alle besser

über Stottern informiert sind,“ freut sich Martina El Meskioui,

Projektreferentin für Stottern und Schule bei der BVSS.

Die Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V. (BVSS) ist die

Interessenvertretung stotternder Menschen in Deutschland, gegründet

in 1979, mit sieben Landesverbänden und rund 90 Selbsthilfegruppen.

Die BVSS betreibt die einzige bundesweit tätige unabhängige

Informations- und Beratungsstelle zum Thema Stottern. Jährlich wenden

sich Tausende Ratsuchende und Interessierte mit Fragen zu Therapie,

Selbsthilfe, Schule, Beruf und vielem mehr an den gemeinnützigen

Verein in Köln.

www.stottern-und-schule.de

Neue Themen-Website mit Informationen und Tipps, die den Schulalltag

erleichtern.

www.bvss.de/welttag/2018

Übersicht der Aktionen und Berichte rund um den Welttag 2018.

www.bvss.de/fakten

Schnellzugriff auf die Antworten zu den häufigsten Fragen rund um

Stottern.

Pressekontakt:

Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V.

Martina El Meskioui

Telefon: 0221-1391106

E-Mail: info@bvss.de

www.bvss.de

