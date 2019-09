Viel Gegenwind für den Artenschutz / „Windenergie-Gipfel“ von Bundesminister Altmaier: Deutsche Wildtier Stiftung kritisiert den Angriff der Windlobby auf den Natur- und Artenschutz

Bei dem heute in Berlin stattfindenden

„Spitzengespräch zur Zukunft der Windenergie in Deutschland“ fordert

der Bundesverband Windenergie (BWE) den Natur- und Artenschutz und

die damit verbundene Gesetzgebung dem Ausbau der Windenergie

unterzuordnen. Dies ist mit aller Deutlichkeit abzulehnen.

„Die große, politisch anerkannte Herausforderung, die

Artenvielfalt auch in Deutschland zu erhalten, darf nicht dadurch

erschwert werden, dass – Zitat des BWE – „im Zweifel für die

Windenergie entschieden werden muss““, schreibt Prof. Fritz

Vahrenholt, Alleinvorstand der Deutschen Wildtier Stiftung, in einem

Brief an Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie.

Ziel des BWE ist offensichtlich, die umfassenden

Genehmigungsverfahren für den Bau von Windenergieanlagen auszuhebeln,

um nun auch die letzten Refugien der Wildtiere wie große Waldgebiete

für die Windenergie nutzbar zu machen. Auch das im

Bundesnaturschutzgesetz definierte Tötungsverbot möchte der BWE

aufweichen. „Es gibt kaum einen Industriezweig in Deutschland, der so

stark in die Populationen von Greifvögeln und Fledermäusen eingreift

wie die Windkraft. Wenn – wie vom BWE auch gefordert – beim Bau von

Windenergieanlagen keine strikten Abstandsregeln zu den Brutplätzen

mehr gelten sollen, riskieren wir Arten wie Rotmilan oder

Mäusebussard in Deutschland auszurotten. Schon heute werden jährlich

rund 12.000 Greifvögel durch Windenergieanlagen getötet. Bei der

Abwägung zwischen Windenergie und Artenschutz muss es heißen: Im

Zweifel für die Natur. Deshalb hat Windenergie in Wäldern auch nichts

zu suchen“, sagt Prof. Vahrenholt.

„Mit dem Bau von Windenergieanlagen in Waldgebieten wird das

komplexe Ökosystem mit all seinen wichtigen Funktionen als

Lebensraum, Nahrungsquelle und Klimaregulator beeinträchtigt“,

kritisiert der Alleinvorstand der Deutschen Wildtier Stiftung. Die

Bedürfnisse der Säugetiere und Vögel des Waldes wie Schwarzstorch,

Wildkatze oder Fledermaus bleiben auf der Strecke, wenn wir Wälder zu

Industrielandschaften machen. Denn nichts anderes ist es, wenn die

bis zu 240 m hohen Windräder den Luftraum beherrschen und die

Zufahrtstraßen den Wald zerschneiden.

