Von AfD-Gnaden / Kommentar zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen / Von Reinhard Zweigler

Von Thüringen ging am Mittwoch ein politisches Beben aus,

dessen Schockwellen wie ein Tsunami die gesamte Republik treffen dürften. Der

über den kleinen Freistaat hinaus weithin unbekannte FDP-Mann Thomas Kemmerich

hat sich mit den Stimmen der rechtspopulistischen AfD zum Regierungschef wählen

lassen. Das war ein Tabubruch, der bislang von der FDP-Spitze in Berlin für

völlig unmöglich erklärt wurde. Ebenso haben die Unionsparteien

gebetsmühlenartig jedwede Zusammenarbeit mit der Partei der Galionsfigur des

ultranationalistischen AfD-Flügels, Björn Höcke, von sich gewiesen. Nun haben

Liberale und Christdemokraten aber doch mit der AfD gemeinsame Sache gemacht. Um

die Staatskanzlei zu entern, hat sich die FDP in Thüringen, die nur mit Ach und

Krach überhaupt ins Parlament eingezogen war, der rechtspopulistischen

Steigbügelhalter bedient. Kemmerich ist ein Ministerpräsident von AfD-Gnaden.

Wenn aber FDP und CDU in einem Bundesland in einer äußerst wichtigen Abstimmung

mit der AfD votieren, dann wird das auch die Bundespolitik, vor allem die

fragile GroKo in Berlin, gewaltig durchrütteln. Erfurt könnte deren vorzeitiges

Ende beschleunigen. Mit der gestrigen Wahl ist nicht nur das – ziemlich

fragwürdige – rot-rot-grüne Minderheiten-Experiment des Ex-Ministerpräsidenten

Bodo Ramelow gescheitert, sondern es ist zugleich einem Schritt zur

Unregierbarkeit und womöglich gar zur Radikalisierung Thüringens Vorschub

geleistet worden. Die gestrigen Tumulte im Landtag gaben jedenfalls einen

Vorgeschmack auf das, was dem Land noch drohen könnte – eine noch tiefere

politische Spaltung. Und wer an einen einmaligen Vorgang, gewissermaßen einen

Betriebsunfall, glaubte, der wurde gleich bei der ersten Abstimmung des

Parlaments nach der Wahl eines Schlechteren belehrt. In trauter Eintracht

stimmten AfD, Christdemokraten und Liberale für ein Ende der Sitzung. Sollte

Kemmerich keine handlungsfähige Regierung zustande bekommen, wären baldige

Neuwahlen der einzig vernünftige Ausweg.

