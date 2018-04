Voraufführung des Lilienmusicals „AUS TRADITION ANDERS“

Am 27. April um 19.30 Uhr haben Musical- und Fußballbegeisterte die Gelegenheit, eine Voraufführung des Lilienmusicals AUS TRADITION ANDERS zu erleben. Mit der Inszenierung von Martin G. Berger und Jasper Sonne gratuliert das Staatstheater Darmstadt dem SV Darmstadt 98 zu seinem 120-jährigen Bestehen. Für die Voraufführung im Großen Haus des Staatstheaters werden reduzierte Kartenpreise angeboten. Die Folgevorstellungen bis zur Spielzeitpause sind fast ausverkauft.

Aufstiegseuphorie in Darmstadt? ?Alles schon mal da gewesen!?, knoddert Fräulein Heiner. Die ehemalige Betreiberin des Darmstädter Cabarets ?Las Vegas? war schon beim ersten Bundesligaaufstieg der Lilien 1978 dabei und lädt das Publikum zur Zeitreise in die legendäre ?Feierabend-Saison?. Denn obwohl der SV Darmstadt 98 damals in der Bundesliga spielte, ging fast die ganze Mannschaft noch vor dem Training arbeiten. Abends waren sie alle bei ihr im ?Las Vegas?: Trainer Lothar Buchmann, Torwart Rudolf, Kapitän Bechtold. Und sie beschäftigten sich nicht nur mit Sportlichem in dieser seltsamen Zeit, mitten im Deutschen Herbst. So zumindest erzählt es Fräulein Heiner, die zwar ein schlechtes Gedächtnis hat, aber viele bunte Erinnerungen.

AUS TRADITION ANDERS ? DAS LILIENMUSICAL

Von Martin G. Berger und Jasper Sonne | frei nach dem Dokumentarfilm ?Darmstadt und der große Fußball? von Hannes Karnick und Wolfgang Richter

Voraufführung am Freitag, 27. April 2018, 19.30 Uhr | Großes Haus

Karten von 10,50 ? bis 47 ?

Premiere am 28. April 2018

Weitere Vorstellungen am 05., 21., 26. und 30. Mai sowie am 12. Juni

Karten von 13 ? bis 58,50 ?

